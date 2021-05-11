"А где страдающие фото?": Бузову заподозрили во лжи о тяжелой операции из-за странного поведения

Ольга Бузова только недавно вернулась домой из больницы, но уже возвращается к активной жизни.

Некоторое время назад певица сильно напугала поклонников, показав видео из больницы. Звезда рассказала, что попала в реанимацию, где была экстренно прооперирована. Спустя несколько дней женщину выписали из больницы, и она, наконец, оказалась дома. Немного придя в себя, Ольга Бузова отправилась на шашлыки, чем в очередной раз поразила фанатов.

Накануне в своем инстаграм-аккаунте знаменитость показала, как она наслаждается временем на природе. Бузова расположилась на открытой веранде возле водоема и решила, несмотря ни на что, не отказывать себе в шашлыках. Пару дней назад женщина с трудом могла говорить, а теперь сама приготовила себе мясо на мангале.

Экс-ведущую "Дома-2" и ранее неоднократно обвиняли в желании словить хайп на своей болезни. Теперь же поклонники еще больше удивились резко произошедшим с певицей метаморфозам. На свежих кадрах Бузова выглядит очень счастливой и вполне здоровой. Подписчики знаменитости задались вопросом, куда делась та страдающая женщина, за обильными слезами которой они наблюдали несколько дней подряд.

Сама Ольга Бузова ранее уже отвечала на обвинения в пиаре, но решила продолжать интриговать поклонников и так и не рассказала, что именно с ней произошло.