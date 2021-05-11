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Шоу-бизнес
"А где страдающие фото?": Бузову заподозрили во лжи о тяжелой операции из-за странного поведения

"А где страдающие фото?": Бузову заподозрили во лжи о тяжелой операции из-за странного поведения

Ольга Бузова только недавно вернулась домой из больницы, но уже возвращается к активной жизни.
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Некоторое время назад певица сильно напугала поклонников, показав видео из больницы. Звезда рассказала, что попала в реанимацию, где была экстренно прооперирована. Спустя несколько дней женщину выписали из больницы, и она, наконец, оказалась дома. Немного придя в себя, Ольга Бузова отправилась на шашлыки, чем в очередной раз поразила фанатов.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Накануне в своем инстаграм-аккаунте знаменитость показала, как она наслаждается временем на природе. Бузова расположилась на открытой веранде возле водоема и решила, несмотря ни на что, не отказывать себе в шашлыках. Пару дней назад женщина с трудом могла говорить, а теперь сама приготовила себе мясо на мангале.

Экс-ведущую "Дома-2" и ранее неоднократно обвиняли в желании словить хайп на своей болезни. Теперь же поклонники еще больше удивились резко произошедшим с певицей метаморфозам. На свежих кадрах Бузова выглядит очень счастливой и вполне здоровой. Подписчики знаменитости задались вопросом, куда делась та страдающая женщина, за обильными слезами которой они наблюдали несколько дней подряд.

Сама Ольга Бузова ранее уже отвечала на обвинения в пиаре, но решила продолжать интриговать поклонников и так и не рассказала, что именно с ней произошло.

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Фото: www.instagram.com/ buzova86
Автор: 11 мая 2021, 09:10 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в трусах извивалась перед ошалевшими школьниками

комментарии

Ответить:

гость
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Прежде Бузовой надо быть человеком,а не врать для своего блага Так разыграла сцену одного актера,как пишут медработники,что видели всю лживую историю от Бузовой ,что рыдала ,лапшу вешала фанатам,что ей плохо,а мед работники смеялись над врушкой,зная что сложного не было ничего А быть друзьями ,с такой мерзостью ,скорее уже многие не хотят ВСЁ бузова делает для будущего концерта в Екатеринбурге где цену на билеты подняла до 42000 руб много написали перед концертом,,что приходите посмотрите,вот бузова после операции,а концерт дает А сейчас мерзость шашлык жрет
Гость713096
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чучело огородное
Гость731946
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Мартышка бузова ещё не то отмочит, бог мозгов недал
1

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