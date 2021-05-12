"Мразота": Лера Кудрявцева готова лично расправиться с убийцей детей в Казани

Лера Кудрявцева эмоционально отреагировала на трагедию в казанской школе.

Телеведущая разразилась гневом на своей странице в "Инстаграм". Она, как и многие звезды российского шоу-бизнеса и рядовые россияне, не осталась равнодушна к случившемуся. Ранее на ЧП отреагировали Филипп Киркоров, Павел Прилучный, Игорь Николаев, Дмитрий Шепелев, Гирик Харламов и другие.

Лера Кудрявцева заявила, что лично покарала 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в гимназии №175. Знаменитость отметила, что произошедшее 11 мая – уму непостижимо и является адом на земле. Она добавила, что задушила бы убийцу своими руками.

Звезда выразила соболезнованиями семьям погибших учеников и педагогов. Фолловеры разделили мнение Леры Кудрявцевой. Многие выразили надежду, что убийцу накажут по всей строгости закона. По предварительным данным, Ильназ Галявиев устроил кровавую бойню на почве ненависти.

Напомним, 12 мая в Татарстане объявлено днем траура. В этот день жертв трагедии похоронили в Казани. Перед школой люди выстраиваются в очередь, чтобы возложить цветы в память о погибших.