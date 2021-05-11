"Я всегда всех ненавидел": что сказал казанский стрелок на допросе

В Сети появились первые слова с допроса напавшего на школу в Казани. По словам преступника, он осознал себя богом. Задержанный заявил, что рассказал об этом матери, при этом через некоторое время сказал, что матери у него нет, пишет канал Baza.
На кадрах допроса, опубликованных в Сети, видно, что молодой человек лежит в камере на скамье и нервно дергается. Говорит Ильназ Галявиев с использованием ненормативной лексики, постоянно крутит головой и тяжело дышит. По словам 19-летнего преступника, он от всех отказался и ненавидит всех. При этом он не считает себя психически больным.
"Я осознал себя богом не сразу, месяца два назад. А летом у меня начал пробуждаться монстр конкретно. Я всех начал ненавидеть", – сказал казанский стрелок.
Напомним, трагедия произошла во вторник 11 мая в гимназии №175 на улице Файзи в Казани. 19-летний преступник проник в учебное заведение и открыл стрельбу. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как он идет вдоль школьного забора с автоматом в руках.
В результате трагедии погибли восемь человек. Еще 21 человек пострадал. Некоторые раненые находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.
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