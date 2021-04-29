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Убитая горем Кудрявцева назвала причину смерти брата

Убитая горем Кудрявцева назвала причину смерти брата

Телеведущая редко дает интервью. Каждый разговор с ней оборачивается новыми пугающими деталями.
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Дива призналась, что у нее был старший брат. Долгожданный ребенок появился у ее родителей, но скончался на десятый день. Мать и отец Леры Кудрявцевой тяжело переживали утрату. У ребенка была почечная недостаточность.

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Именно ужасающим событием ведущая объясняет то, что ее воспитали "пацанкой". Родители ждали мальчика, но появилась она. Все хотели назвать девочку Настей, но отец пошел и, в тайне, зарегистрировал ребенка под именем "Валерия". Звезда считает, что "мужское имя" определило ее дальнейшую судьбу. В детстве она сильно страдала из-за выбора папы.

Все дело в том, что у всех девочек были простые женственные имена, а второй "Валерии" не было нигде. Все дразнили юную Леру Кудрявцеву, обзывая "Лерой-холерой". Ее крайне обижало прозвище. Отец воспитывал ее так, как, по мнению дивы, стоит воспитывать мальчиков.

Родитель Кудрвцевой скончался достаточно рано, о чем она невероятно сожалеет. Для нее тема является крайне болезненной. Ведущая рассказала, что все 17 лет, что папы нет, она мечтает показать ему ту хорошую жизнь, которую он заслужил. Однако теперь это невозможно. Из-за этого она отмечает у себя чрезмерную заботу о матери, которой ей хочется дать все, пока есть время и возможности.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 29 апреля 2021, 13:39 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

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