Водонаева сделала заявление о замужестве

Алена Водонаева ответила на вопрос подписчиков о том, хочет ли она еще раз выйти замуж.

38-летняя экс-участница "Дома-2" дважды была замужем. Первым супругом Алены стал бизнесмен Алексей Малакеев, в браке с которым она родила сына Богдана. Сейчас мальчику уже 11 лет. Женщина как-то признавалась, что с Малакеевым она испытала настоящие чувства и жалеет, что их семейная жизнь все-таки не сложилась. Спустя несколько лет Алена Водонаева вышла замуж во второй раз – за музыканта Алексея Комова, но и этот союз впоследствии распался.

Сейчас сердце телеведущей свободно, и замуж ее, судя по всему, больше не тянет. Кто-то из подписчиков ее микроблога спросил, хочет ли Алена еще раз выйти замуж. В ответ женщина опубликовала соблазнительное фото в Сторис и с юмором сообщила, что выйдет только за миллиардера Романа Абрамовича. По информации портала Paparazzi, мужчина сейчас свободен, так что телеведущая вполне может попытать счастье с миллиардером.

Напомним, что в прошлом месяце Водонаева внезапно перенесла микроинсульт и была экстренно госпитализирована. Несмотря на тяжелое состояние, экс-звезда телестройки была возмущена условиями содержания пациентов в городской больнице, поэтому быстро выписалась и отправилась восстанавливаться домой. Сейчас Алена Водонаева чувствует себя гораздо лучше.