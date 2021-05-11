"Нельзя быть красивой после 40": Водонаева набросилась на россиянок

Звезда язвительно отметила, будто в зрелом возрасте нужно выкинуть дорогие вещи и косметику, а вместо этого купить одежду на рынке и сидеть целыми днями в поликлинике. "Может, еще и гроб заранее заказать?" – дерзко заявила Водонаева.
Журналистка заметила, что в большинстве случаев дискриминация по возрастному признаку происходит от самих же женщин. По словам Алены, всему виной воспитание, в котором главной целью выставляют брак, а всех остальных девушек считают конкурентками.
Водонаева считает, что сейчас наступило другое время, где следует быть толерантным к полу, возрасту и другим признакам. Устаревшие установки нужно оставить в далеком прошлом, ведь сейчас каждая женщина вне зависимости от возраста может наслаждаться жизнью, выкладывать красивые фотографии в социальные сети, носить любимую одежду. "Но установка о том, что нельзя быть красивой после сорока, все еще жива" – с грустью отметила Водонаева.
Алена Водонаева привела в пример Светлану Бондарчук, Викторию Шелягову, Джей Ло. По словам звезды, все они прекрасные женщины. "Это разве повод для осуждения?" – подытожила журналистка.
Большинство фолловеров Алены Водонаевой поддержали ее. "До конца своих дней женщина обязана радоваться жизни", "Алена, согласна с каждой буквой", "Какая вы умница, полностью поддерживаю вас!" – прокомментировали подписчики.
Другая часть комментаторов осудила Водонаеву. Фолловеры утверждают, что женской солидарности не существует, а подобная возрастная дискриминация – влияние менталитета. Также подписчики припомнили Алене инцидент, когда она сама оскорбляла полных женщин и записывала язвительное видео.
Напомним, что на днях в своих социальных сетях Алена Водонаева заявила, что если бы не реализовалась в журналистике, пошла бы сниматься в фильмах для взрослых. Такой ответ вызвал бурную реакцию у аудитории. Но сама журналистка никак не объяснила свое дерзкое высказывание. Поэтому пока остается загадкой, ирония это или нет.
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