Красивая история любви Алены Водонаевой и Алексея Косинуса

Вчера, 11 сентября, в Санкт-Петербурге обменялись клятвами верности бывшая участница скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева и музыкант Алексей Косинус. Влюбленные устроили свадьбу, на которую никого не пригласили, предпочтя провести этот день только вдвоем. Dni.ru решили вспомнить, как стремительно развивались отношения влюбленных.