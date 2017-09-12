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Сен. 12, 2017
просмотры: 123

Красивая история любви Алены Водонаевой и Алексея Косинуса

567

Вчера, 11 сентября, в Санкт-Петербурге обменялись клятвами верности бывшая участница скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева и музыкант Алексей Косинус. Влюбленные устроили свадьбу, на которую никого не пригласили, предпочтя провести этот день только вдвоем. Dni.ru решили вспомнить, как стремительно развивались отношения влюбленных.

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