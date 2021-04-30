"Что же ко мне никто не домогается?": Догилева посмеялась после откровений Прокловой

Народная артистка России Татьяна Догилева прокомментировала сенсационное заявление актрисы Елены Прокловой.

Недавно Елена Проклова в эфире шоу "Секрет на миллион" рассказала, что к ней приставал взрослый мужчина, когда ей было 12 лет. В подростковом возрасте у нее также была интимная связь с известным артистом. "Он заставлял меня лежать рядом голой", – вспоминала актриса.

Как ни странно, Проклову поддержали не многие. Например, Инна Чурикова осудила 67-летнюю актрису за такое признание. Мол, поступок Елены Игоревны некрасивый и безнравственный. По мнению Инны Михайловны, пережившая домогательства актриса сделала заявление, чтобы привлечь к себе внимание.

Татьяна Догилева, в свою очередь, не стала критиковать коллегу по цеху. Она лишь рассказала, что слышала подобные истории от своих подруг. По словам 64-летней актрисы, им не давали роли, потому что отказывали режиссерам.

"Я даже обижалась, думала: что же ко мне никто не из режиссеров не домогается?", – посмеялась Догилева.

Напомним, откровения Елены Прокловой также прокомментировала певица Наталья Штурм. Она заявила, что многих российских актрис "и насиловать не нужно". Мол, ради роли в кино никто из них не откажется от романа.