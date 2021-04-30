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"Что же ко мне никто не домогается?": Догилева посмеялась после откровений Прокловой

"Что же ко мне никто не домогается?": Догилева посмеялась после откровений Прокловой

Народная артистка России Татьяна Догилева прокомментировала сенсационное заявление актрисы Елены Прокловой.
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Недавно Елена Проклова в эфире шоу "Секрет на миллион" рассказала, что к ней приставал взрослый мужчина, когда ей было 12 лет. В подростковом возрасте у нее также была интимная связь с известным артистом. "Он заставлял меня лежать рядом голой", – вспоминала актриса.

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 Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

Как ни странно, Проклову поддержали не многие. Например, Инна Чурикова осудила 67-летнюю актрису за такое признание. Мол, поступок Елены Игоревны некрасивый и безнравственный. По мнению Инны Михайловны, пережившая домогательства актриса сделала заявление, чтобы привлечь к себе внимание.

Татьяна Догилева, в свою очередь, не стала критиковать коллегу по цеху. Она лишь рассказала, что слышала подобные истории от своих подруг. По словам 64-летней актрисы, им не давали роли, потому что отказывали режиссерам.

"Я даже обижалась, думала: что же ко мне никто не из режиссеров не домогается?", – посмеялась Догилева.

Напомним, откровения Елены Прокловой также прокомментировала певица Наталья Штурм. Она заявила, что многих российских актрис "и насиловать не нужно". Мол, ради роли в кино никто из них не откажется от романа.

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Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 30 апреля 2021, 13:56 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

67-летняя Проклова помолодела и похорошела (фото)

комментарии

Ответить:

Гость699575
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Гость718443
обожаю лену.это ее право рассказать то что она считает нужным. а то что актеры прыгают из кровати в кровать не новость. а за что собственно ее ругают. ну захотелось ей рассказать ну и что.никто кроме ее не знает как было. прям такие все идеальные кругом а капни у каждого наберется куча <цензура>.
Почему никто не знает что у ней было.все разложила по порядку.про член и куда возили ее в лес и орально ребенок уже знал что такое.дура невоспитаная.сама себя унизила продала за миллион.артистам больше некуда было вести кроме леса где бывает часто народ.бичиха.
Гость718443
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обожаю лену.это ее право рассказать то что она считает нужным. а то что актеры прыгают из кровати в кровать не новость. а за что собственно ее ругают. ну захотелось ей рассказать ну и что.никто кроме ее не знает как было. прям такие все идеальные кругом а капни у каждого наберется куча <цензура>.
Гость704582
Пожаловаться Ответить
Почему то все забывают, что речь идет о ребенке. Сейчас дочери Табакова столько же лет.
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