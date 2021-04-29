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"Стала остервенело драться, кричать, отбиваться": звезда фильма "Холоп" рассказала о нападении

"Стала остервенело драться, кричать, отбиваться": звезда фильма "Холоп" рассказала о нападении

Популярная актриса рассказала о кошмарном эпизоде, который пережила в детстве. Также Ольга Дибцева высказалась о скандале вокруг Елены Прокловой.
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На днях Заслуженная артистка России Елена Проклова шокировала общественность. В эфире популярной программы знаменитость рассказала, что в 15 лет подверглась сексуальным домогательствам. Елена не назвала имени обидчика, однако сообщила, что он был известным актером. Многие пришли к выводу, что знаменитость имела в виду Олега Табакова. В те годы актеры вместе снимались в ленте "Гори, гори, моя звезда".

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 Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

На Елену Проклову обрушился шквал критики. Знаменитость в буквальном смысле затравили в Сети.

Звезда фильма "Холоп" и сериала "Мылодрама" Ольга Дибцева оказалась в числе тех немногих, кто заступился за Елену Проклову. Ольга поблагодарила актрису за то, что она подняла важную тему, которая для многих болезненна.

По словам Дибцевой, для многих тема детской сексуальности – табу. Об этом не принято говорить. Мало кто объясняет ребенку, что другие люди не должны касаться его тела без разрешения, а если что-то идет не так, то следует убежать и звать на помощь.

"В нашем детстве была установка, что взрослый человек всегда прав. Это привело к тому, что многие взрослые, будучи детьми, подвергались насилию", – рассудила Ольга. У каждой третьей женщины в России, как заметила актриса, в раннем возрасте был травматичный опыт.

"Один раз я ехала в лифте, мне было лет 11. Зашел мужик и начал снимать штаны, я так испугалась, что стала остервенело драться, кричать, отбиваться, и он выскочил, когда открылись двери. Но не всем везет, так как мне", – поделилась личной историей Ольга Дибцева.

Актриса сериала "Мылодрама" отметила, что Елену Проклову следует оставить в покое. Необходимо сконцентрировать внимание на других, более важных вещах, считает Ольга Дибцева. Общество должно открыто говорить о темах, о которых почему-то принято молчать. "Чтобы мы с вами видели, к чему приводит молчание, к чему приводит стеснение родителей говорить со своими детьми и обсуждать с ними главные вещи", – поделилась артистка.

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Ольга Дибцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 29 апреля 2021, 17:44 Источник: "Инстаграм"
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