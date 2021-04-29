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Оплеванная Проклова впервые заговорила после грязного скандала

Оплеванная Проклова впервые заговорила после грязного скандала

Имя Елены Прокловой в последнее время не сходит со страниц газет. Артистка отреагировала на резкую критику в свой адрес.

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Пока коллеги и обыватели негодовали по поводу заявлений артистки о домогательствах в юности, сама Елена Проклова хранила молчание. Теперь же звезда театра и кино решила его прервать.

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Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

Хоть и довольно скупо, но она высказалась о своем взгляде на сложившуюся ситуацию. 67-летняя знаменитость заявила, что каждый имеет право на свое мнение. Больше Елена Проклова ничего говорить не стала.

Отметим, что скандал гремит уже несколько дней. Актрису за откровенность в шоу "Секрет на миллион" НТВ осудили многие звезды. Среди них Станислав Садальский, Лия Ахеджакова, Яна Поплавская, Марина Зудина и другие.

Напомним, Елена Проклова рассказывала, что до нее домогался взрослый женатый актер, когда она еще училась в школе. Якобы он трогал девочку за интимные места и заставлял заниматься с ним оральным сексом.

Такие личные признания произвели на публику эффект разорвавшейся бомбы. После всего произошедшего зрители и пользователи Сети ополчились против Елены Прокловой. Некоторые даже потребовали лишить ее звания "Заслуженной артистки РСФСР".

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 29 апреля 2021, 17:18 Источник: "Московский комсомолец" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

67-летняя Проклова помолодела и похорошела (фото)

комментарии

Ответить:

Я гость
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Мое мнение таково: не высказалась во время. Теперь молчи , умнее будешь. Но это лишь мое мнение и я его никому не навязываю.
лелик имел кучу таких, как лена
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Зудина извинилась перед Прокловой, нашла в себе силы, официально. Кто тут за народ пишет? Кучка прохвостов, у которых рыло в пуху.
Молчать об этом нельзя
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Елена не первая и не последняя жертва сексуального насилия. Она об этом заговорила, потому что это её мучило всю жизнь, как и многих других женщин, которые были вынуждены терпеть секс.домогательства, потому что связано с карьерой, получением каких-то иных благ.женщина зависима от мужчины. А должна добиваться независимости.Зарабатывать сама.А не быть телом.
Гость699575
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Это не мнение что ты наговорила в эфире вылила грязь на людей которых нет в живых .то ты проклова с таким наслаждением говоришь об абортах которые делала от знаменитых артистов которых нет в живых.это твое хобби врать такую пошлость о мертвых.умная женщина такое мнение оставит при себе
Гость703379
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Сама себя и оплевала, шлюшка! Это уже не в первый раз когда она выносит свои шашни на публику. Перед этим оплевала Великого Янковского, правдв, после его смерти! Плюет только на тех, кто уже умер и не может отвесить пощещину! Мерзкая баюка!
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