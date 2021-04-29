Оплеванная Проклова впервые заговорила после грязного скандала

Пока коллеги и обыватели негодовали по поводу заявлений артистки о домогательствах в юности, сама Елена Проклова хранила молчание. Теперь же звезда театра и кино решила его прервать.
Хоть и довольно скупо, но она высказалась о своем взгляде на сложившуюся ситуацию. 67-летняя знаменитость заявила, что каждый имеет право на свое мнение. Больше Елена Проклова ничего говорить не стала.
Отметим, что скандал гремит уже несколько дней. Актрису за откровенность в шоу "Секрет на миллион" НТВ осудили многие звезды. Среди них Станислав Садальский, Лия Ахеджакова, Яна Поплавская, Марина Зудина и другие.
Напомним, Елена Проклова рассказывала, что до нее домогался взрослый женатый актер, когда она еще училась в школе. Якобы он трогал девочку за интимные места и заставлял заниматься с ним оральным сексом.
Такие личные признания произвели на публику эффект разорвавшейся бомбы. После всего произошедшего зрители и пользователи Сети ополчились против Елены Прокловой. Некоторые даже потребовали лишить ее звания "Заслуженной артистки РСФСР".
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