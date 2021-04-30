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"Наших актрис и насиловать не нужно": разъяренная Штурм разнесла заявившую о домогательствах Проклову

Исполнительница сравнила Елену Проклову с Мариной Зудиной. По ее мнению, путь у артисток один, но итог разный.
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Скандал с участием актрисы вызвал серьезный общественный резонанс. Она рассказала, что несколько лет терпела домогательства известного артиста. Многие коллеги и поклонники тут же вспомнили ее слова о романе с Олегом Табаковым в 15 лет и связали две истории.

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 Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

 Наталья Юрьевна Штурм

Наталья Юрьевна Штурм Певица

Мимо конфликта не смогла пройти и Наталья Штурм. Певица жестко прошлась по Елене Прокловой и написала, что "покупателя" история ждала 53 года. По мнению исполнительницы, этого периода было достаточно, чтобы история первой любви вдруг превратилась в надругательства. Она полагает, что публика ни о чем бы не догадалась, если бы ранее артистка не говорила о своем юношеском увлечении.

Однако певице вовсе не жаль Марину Зудину. Она утверждает, что актриса прошла тот же путь, но позднее смогла стать женой Олега Табакова, тогда как Елене Игоревне приходится жить и зарабатывать деньги лишь воспоминаниями.

"Наших актрис и насиловать не нужно", – высказалась Наталья Штурм. По ее мнению, ради роли в кино практически никто не откажется от романтических приключений. Исполнительница иронично подчеркнула, что Елена Проклова лишь сдала всех и себя заодно. Она не принимает чью-либо сторону, но язвительно предлагает актрисе "довести дело до конца", раз она уже развязала эту войну.

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Фото: Anna Shustova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 30 апреля 2021, 10:02 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Голая Штурм доводит до тошноты

комментарии

Ответить:

Гость711182
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Штурм права, Проклова сама давалка!!!!!
Гость699575
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Четко ясно обида глушит проклову и она решила так отомстить.дура из дур проклова.выставила напоказ свою глупость.думала все ее жалеть будут.суперклуша.девочка умная из воспитанной семьи так не поведет.и года вас неизменили все такая же глупая.полечитесь чтобы другие от вас не страдали
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