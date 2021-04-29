"Прожженная мамка": в Сети появился уникальный снимок Пугачевой

После прошедшего в середине апреля дня рождения Примадонны поклонники певицы стали делиться в соцсетях архивными кадрами с исполнительницей и вспоминать былое. В одном из фан-аккаунтов артистки было опубликовано фото, которое вызвало неоднозначную реакцию фанатов. На снимке Алла Пугачева с пышными каштановыми кудрями и ярко накрашенными глазами смеется, демонстрируя небольшую щель между передними зубами.
Многим поклонникам певицы снимок решительно не понравился, они написали:
"Боже какой ужас" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Скорее прожженая "мамка"", "Сейчас Алла красивее", "..одна прорешка в зубах чего стоит!!!".
Однако нашлись и поклонники именно такой Аллы Пугачевой. Они заявили, что такой ее помнят и любят в течение долгих лет, а щербинка на зубах придавала женщине особый шарм. Сегодня же у артистки ослепительная голливудская улыбка, и о той щербинке напоминают лишь такие архивные снимки.
Напомним, что не так давно супруга Максима Галкина появилась в одном из ресторанов и тоже случайно попала на фото, которое позже слили в Сеть. Тогда многие фанаты нашли, что Алла Пугачева выглядит просто потрясающе, другие же были шокированы пятнами на теле Примадонны.
Популярные темы форума
Пиар акция?
Полеты на Марс.
Мне нравится теплое время года!
Слабоумие
Моя борьба
Землю укрыло снегом!
Прощай, исчезни
Измена в семье
Вы слишком высокого мнения о себе