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"Прожженная мамка": в Сети появился уникальный снимок Пугачевой

"Прожженная мамка": в Сети появился уникальный снимок Пугачевой

В Сети появился архивный снимок, на котором Алла Пугачева выглядит совсем иначе, чем сейчас. Фото не оставило пользователей равнодушными.
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После прошедшего в середине апреля дня рождения Примадонны поклонники певицы стали делиться в соцсетях архивными кадрами с исполнительницей и вспоминать былое. В одном из фан-аккаунтов артистки было опубликовано фото, которое вызвало неоднозначную реакцию фанатов. На снимке Алла Пугачева с пышными каштановыми кудрями и ярко накрашенными глазами смеется, демонстрируя небольшую щель между передними зубами.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Многим поклонникам певицы снимок решительно не понравился, они написали:

"Боже какой ужас" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Скорее прожженая "мамка"", "Сейчас Алла красивее", "..одна прорешка в зубах чего стоит!!!".

Однако нашлись и поклонники именно такой Аллы Пугачевой. Они заявили, что такой ее помнят и любят в течение долгих лет, а щербинка на зубах придавала женщине особый шарм. Сегодня же у артистки ослепительная голливудская улыбка, и о той щербинке напоминают лишь такие архивные снимки.

Напомним, что не так давно супруга Максима Галкина появилась в одном из ресторанов и тоже случайно попала на фото, которое позже слили в Сеть. Тогда многие фанаты нашли, что Алла Пугачева выглядит просто потрясающе, другие же были шокированы пятнами на теле Примадонны.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 апреля 2021, 13:04 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Провернувшая авантюру Пугачева нажила врагов на съемках фильма "Женщина, которая поет"

комментарии

Ответить:

Ню - ню.....
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А , истина ,дороже. Что нам показывают, а что есть на самом деле?
Сын Дьявола!
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Ну ты и жидо уууууёёёёёббббииищщщее Фаина Боруховна!
1

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