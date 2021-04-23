Пятна на теле Пугачевой шокировали россиян

В прошлом году Алла Пугачева практически не покидала свой особняк в деревне Грязь из-за пандемии коронавируса. В 2021-м примадонна российской эстрады стала чаще выбираться в свет. Видимо, артистка не беспокоится за свое здоровье после вакцинации.
Например, недавно Аллу Борисовну заметили в одном из ресторанов, который находится недалеко от ее резиденции. Певица выглядела потрясающе – с красивым макияжем и прической. Кто-то успел запечатлеть Пугачеву в компании приятеля. Фото появилось в инстаграм-аккаунте поклонников 72-летней артистки.
Преданные поклонники, как всегда, наградили супругу Максима Галкина всевозможными комплиментами. Однако некоторые, обратив внимание на руки артистки, забеспокоились: "Что это?!". Оказалось, впечатлительных фанатов шокировали обычные пигментные пятна.
Напомним, на прошлой неделе Алла Пугачева отметила день рождения. По этому случаю Максим Галкин преподнес супруге сюрприз: во время съемок шоу "Музыкалити" юморист пригласил в студию рэпера Адиля Жалелова, более известного как Скриптонит, к творчеству которого певица относится с большим уважением.
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