Сама невинность: вид Пугачевой до пластики всполошил народ

Продюсер Андрей Разин в личном блоге показал снимок Аллы Пугачевой в юности.

На черно-белой фотографии, которую опубликовал артист, Примадонне всего 17 лет. Девушка сидит вполоборота к камере, слегка наклонив голову и потупив взгляд. Рядом со снимком Аллы Пугачевой Андрей Разин расположил фото себя в том же возрасте.

Подписчики пришли в восторг от кадров. Они отметили, что им было интересно посмотреть на легенд отечественной эстрады до того, как к ним пришла слава. "Впереди такая интересная творческая жизнь (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали в комментариях.

Стоит отметить, что Аллу Пугачеву часто упрекают в увлечении пластическими операциями. Мало кто верит, что Примадонна так хорошо "сохранилась" без помощи хирургов. Впрочем, сама артистка никогда не подтверждала эти слухи, но и не опровергала их.

Напомним, в минувшие выходные Алла Пугачева посетила день рождения дизайнера Игоря Гуляева. На празднике также присутствовали Лолита и Максим Галкин. В личном блоге супруга артистки появилась видеозапись тоста, который певицы сказали в честь друга. Лолита заявила, что всегда мечтала родить ребенка от модельера. Примадонна отметила, что тоже была бы не против, но она замужем.