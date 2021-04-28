Бузову обвинили в провале шоу "Дом-2": ТНТ ставит не на ту лошадь

После закрытия проекта "Дом-2" ТНТ экстренно свернул и остальные программы с участием Ольги Бузовой и Ксении Бородиной. На днях стало известно, что в апреле выйдут заключительные выпуски "ББ-шоу", а дальше планируется трансляция передачи "Селебрити", но уже без участия Бородиной. Телеведущая останется лицом "Дома-2", который доживает свой век на телеканале "Ю".
По словам Рустама Солнцева, в первую очередь ликвидация шоу связано с оптимизацией расходов. "Платить надо много, а толку от девочек, как от свиньи, которую стригут – визгу много, а шерсти-то ноль", – подчеркнул шоумен в беседе с "Дни.ру".
Блогер уверен, что новое шоу поющей ведущей не привлечет достаточного внимания аудитории. "Селебрити" – лебединая песня Оли Бузовой, замешанная уже на каком-то отчаянии. Я понимаю телеканал, они хотят сохранить ощущение, что у них есть хотя бы одна звезда женского пола, которую так яростно пиарят столько лет, а она не дает цифры. Страна упорно не хочет смотреть на Олю", – говорит Рустам Солнцев.
По словам шоумена, любой проект, где участвовала Бузова, в итоге ждал крах, особенно в последние годы. "В "Дом-2" на площадке, кто был главной звездой? Правильно, Оля. Что стало с "Домом-2"? Ну мы знаем эту печальную историю", – отметил артист.
Рустам Солнцев считает, что руководство ТНТ старается сохранить лицо с помощью очередного проекта, заточенного под знаменитость, но вряд ли их ждет успех. "Я думаю, может так получиться, что даже первую серию с Бузовой не посмотрит ровным счетом никто. Дураков становится все меньше и меньше. Люди понимают, что их разводят, что им пытаются втюхать "фуфлыжину" под знаком качества", – добавил Рустам Солнцев.
"Я считаю, что ТНТ который раз ставит не на ту лошадь. ТНТ больше заработает на зрительских просмотрах, если устроит Оле Бузовой какие-то "проводы", прощальный эфир, и попросит ее свалить с канала куда-нибудь подальше, туда, где она так популярна. Хотя этого места еще никто не знает", – подчеркнул шоумен в беседе с "Дни.ру".
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