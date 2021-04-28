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Шоу-бизнес
Бузову обвинили в провале шоу "Дом-2": ТНТ ставит не на ту лошадь

Бузову обвинили в провале шоу "Дом-2": ТНТ ставит не на ту лошадь

Скоро на телеканале ТНТ должно стартовать новое шоу с Ольгой Бузовой "Селебрити". В успех мало кто верит.
прочитано 645 раз

После закрытия проекта "Дом-2" ТНТ экстренно свернул и остальные программы с участием Ольги Бузовой и Ксении Бородиной. На днях стало известно, что в апреле выйдут заключительные выпуски "ББ-шоу", а дальше планируется трансляция передачи "Селебрити", но уже без участия Бородиной. Телеведущая останется лицом "Дома-2", который доживает свой век на телеканале "Ю".

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Рустам Солнцев

Рустам Солнцев телеведущий

По словам Рустама Солнцева, в первую очередь ликвидация шоу связано с оптимизацией расходов. "Платить надо много, а толку от девочек, как от свиньи, которую стригут – визгу много, а шерсти-то ноль", – подчеркнул шоумен в беседе с "Дни.ру".

Блогер уверен, что новое шоу поющей ведущей не привлечет достаточного внимания аудитории. "Селебрити" – лебединая песня Оли Бузовой, замешанная уже на каком-то отчаянии. Я понимаю телеканал, они хотят сохранить ощущение, что у них есть хотя бы одна звезда женского пола, которую так яростно пиарят столько лет, а она не дает цифры. Страна упорно не хочет смотреть на Олю", – говорит Рустам Солнцев.

По словам шоумена, любой проект, где участвовала Бузова, в итоге ждал крах, особенно в последние годы. "В "Дом-2" на площадке, кто был главной звездой? Правильно, Оля. Что стало с "Домом-2"? Ну мы знаем эту печальную историю", – отметил артист.

Рустам Солнцев считает, что руководство ТНТ старается сохранить лицо с помощью очередного проекта, заточенного под знаменитость, но вряд ли их ждет успех. "Я думаю, может так получиться, что даже первую серию с Бузовой не посмотрит ровным счетом никто. Дураков становится все меньше и меньше. Люди понимают, что их разводят, что им пытаются втюхать "фуфлыжину" под знаком качества", – добавил Рустам Солнцев.

"Я считаю, что ТНТ который раз ставит не на ту лошадь. ТНТ больше заработает на зрительских просмотрах, если устроит Оле Бузовой какие-то "проводы", прощальный эфир, и попросит ее свалить с канала куда-нибудь подальше, туда, где она так популярна. Хотя этого места еще никто не знает", – подчеркнул шоумен в беседе с "Дни.ру".

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 апреля 2021, 15:24 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

Гость 1
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Ню - ню.....
Кто слушает песни этой звязды?
Чубайс, а Чубайс, ты меня слышешь? Трындец тебе, теперь Бузова во всем виновата.. Теряешь хватку
Ню - ню.....
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Кто слушает песни этой звязды?
Гость711182
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Бузиха, вали к нагиеву на первый, мы хоть поржем
1

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