"Ты уже им сказала про нас?": Бузову в комбинации засняли во время нежностей с Лолитой

К каждому выходу в свет Ольга Бузова готовится долго и тщательно – продумывает каждую деталь. И никогда не повторяется в нарядах и образах. Вероятно, поэтому и всегда интересна.
На гала-ужине она появилась в белоснежном платье, которые острословы окрестили "ночнушкой" и "комбинацией". А на главной мужской премии – в строгом черном фраке.
Спину звезды "Дома-2" украшает огромная татуировка Love lived in my heart – "Любовь живет в моем сердце", в смысле. Кому адресовано это трогательное послание – 35-летняя Бузова не уточнила.
Зато явно забыла о мужиках, оказавшись в объятиях 57-летней Лолиты. Милявская нежно положила голову на плечо Бузовой. А потом начала долго-долго обнимать молодую подругу.
Нежности двух звезд попали в объективы десятков камер. "Ты уже им сказала про нас?" – обратилась Бузова к Милявской. "Нет, а надо было?" – удивилась Лолита. Но тем самым только подпустила тумана. Милявская в этот вечер была в черном, а Бузова – в белом.
Вероятно, они готовят какой-то общий проект или коллаборацию. Но об этом мы узнаем только 4 июня в "Мегаспорта" на традиционной премии телеканала "МУЗ-ТВ".
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