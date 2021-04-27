"Ты уже им сказала про нас?": Бузову в комбинации засняли во время нежностей с Лолитой

Светская жизнь в столице бьет ключом. Артисты так истосковались по мероприятиям, что готовы, подробно пушкинскому Евгению Онегину, бегать с вечеринки на вечеринку. Ведь, как известно, "там будет бал, там детский праздник, куда ж поскачет мой проказник". Вот и Ольга Бузова в понедельник побывала и на гала-ужине "Премии МУЗ-ТВ", и на премии журнал Cosmopolitan Man Awards. При этом звезда "Дома-2" успела поменять наряды и образы.

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