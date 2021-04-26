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Гонят взашей с телеэкранов? Объявлено о закрытии еще одного шоу с Бузовой и Бородиной

После закрытия "Дома-2" ТНТ объявил о ликвидации программы "Бородина против Бузовой" и "ББ-шоу".
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Об окончании съемок "ББ-шоу" стало известно совсем недавно. Новость о закрытии повергла в шок не только поклонников, но и сотрудников. По словам источников, ничего не предвещало скорой ликвидации проекта, так как рейтинги были высоки.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

На этой неделе зрители увидят последние выпуски программы, которая выходила в эфир четыре года. Телеканал ТНТ уже остановил работу над новыми сериями "ББ-шоу" – как оказалось, решение было принято буквально за несколько дней.

По словам инсайдеров, программу решили закрыть из-за Ольги Бузовой, которая подписала контракт с ТНТ. "ББ-шоу" снимала сторонняя организация, и руководство посчитало, что негоже платить поющей ведущей двойную ставку.

Не так давно "ББ-шоу" изменило формат. Бузова и Бородина стали обсуждать в студии злободневные темы вместе с экспертами и звездными гостями. На прошлой неделе программу посетила Татьяна Васильева. Актриса рассказала о своих отношениях с мужчинами и заявила, что никто из партнеров ее по-настоящему не любил.

Напомним, недавно Ольга Бузова объявила о том, что отказалась от дальнейшей работы с шоу "Дом-2". Теперь программа выходит на телеканале "Ю", но уже без артистки. Лицами передачи остались Ксения Бородина, Ольга Орлова и Влад Кадони.

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Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 апреля 2021, 19:00 Источник: Собеседник.ru ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость704763
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Можно подумать,поверить,что это чудовище сама отказалась от должности ведущей Д2 ,КОНЕЧНО НЕТ Скорее увольнение и в этом ничего странного ВСЁ просто ненавидят её как ведущую,как человека Гнать её со всех каналов надо ,она никогда не станет лицом какого то шоу ,проекта ,эта дура, вести что либо не сможет ,слушает,говорит только себя ,больная тетя
Гость703061
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<цензура> их вон. Закрывайте этот разврат.
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