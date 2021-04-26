Гонят взашей с телеэкранов? Объявлено о закрытии еще одного шоу с Бузовой и Бородиной

Об окончании съемок "ББ-шоу" стало известно совсем недавно. Новость о закрытии повергла в шок не только поклонников, но и сотрудников. По словам источников, ничего не предвещало скорой ликвидации проекта, так как рейтинги были высоки.
На этой неделе зрители увидят последние выпуски программы, которая выходила в эфир четыре года. Телеканал ТНТ уже остановил работу над новыми сериями "ББ-шоу" – как оказалось, решение было принято буквально за несколько дней.
По словам инсайдеров, программу решили закрыть из-за Ольги Бузовой, которая подписала контракт с ТНТ. "ББ-шоу" снимала сторонняя организация, и руководство посчитало, что негоже платить поющей ведущей двойную ставку.
Не так давно "ББ-шоу" изменило формат. Бузова и Бородина стали обсуждать в студии злободневные темы вместе с экспертами и звездными гостями. На прошлой неделе программу посетила Татьяна Васильева. Актриса рассказала о своих отношениях с мужчинами и заявила, что никто из партнеров ее по-настоящему не любил.
Напомним, недавно Ольга Бузова объявила о том, что отказалась от дальнейшей работы с шоу "Дом-2". Теперь программа выходит на телеканале "Ю", но уже без артистки. Лицами передачи остались Ксения Бородина, Ольга Орлова и Влад Кадони.
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