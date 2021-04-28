Заявившую о сексуальном насилии Проклову требуют жестоко наказать

Многие посчитали, что 67-летняя актриса зря распустила язык и поделилась пикантными воспоминаниями о своей юности. Некоторые пользователи Сети потребовали отнять у Елены Прокловой звание "Заслуженной артистки России".
Своим возмущением народ поделился, в частности, в комментариях под одним из постов Марины Зудиной. "Полностью согласна, требуем лишить!", — заявила одна из подписчиц.
Сама вдова Олега Табакова тоже полагает, что пожилая коллега сделала глупость, рассказав о домогательствах мужчин к себе. Более того, Марина Зудина завила, что ей стыдно за Елену Проклову. Она отметила, что артистке, видимо, больше нечем привлечь к себе внимание.
Напомним, актриса поделилась откровениями в программе "Секрет на миллион" на НТВ. Она заявила о сексуальном насилии по отношению к себе со стороны известного взрослого артиста. По словам звезды, на тот момент она училась в школе.
Кроме того, Елена Проклова о том, что была влюблена в того мужчину. Имен знаменитость называть не стала, но пользователи Сети тут же начали строить свои предположения.
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