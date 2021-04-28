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Заявившую о сексуальном насилии Проклову требуют жестоко наказать

Заявившую о сексуальном насилии Проклову требуют жестоко наказать

После скандальных откровений на Елену Проклову обрушился шквал критики не только со стороны ее коллег, но и от обывателей.
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Многие посчитали, что 67-летняя актриса зря распустила язык и поделилась пикантными воспоминаниями о своей юности. Некоторые пользователи Сети потребовали отнять у Елены Прокловой звание "Заслуженной артистки России".

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 Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

 Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

Своим возмущением народ поделился, в частности, в комментариях под одним из постов Марины Зудиной. "Полностью согласна, требуем лишить!", — заявила одна из подписчиц.

Сама вдова Олега Табакова тоже полагает, что пожилая коллега сделала глупость, рассказав о домогательствах мужчин к себе. Более того, Марина Зудина завила, что ей стыдно за Елену Проклову. Она отметила, что артистке, видимо, больше нечем привлечь к себе внимание.

Напомним, актриса поделилась откровениями в программе "Секрет на миллион" на НТВ. Она заявила о сексуальном насилии по отношению к себе со стороны известного взрослого артиста. По словам звезды, на тот момент она училась в школе.

Кроме того, Елена Проклова о том, что была влюблена в того мужчину. Имен знаменитость называть не стала, но пользователи Сети тут же начали строить свои предположения.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 28 апреля 2021, 12:48 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

67-летняя Проклова помолодела и похорошела (фото)

комментарии

Ответить:

Гость п
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Почему раньше не говорила а теперь все гадают ну кто и было ли это вообще.мертвых ворошит.дура видно занятся нечем ей или деньги зарабатывает на пиаре.надо лишить ее звание заслуженной артистки.была бы умная так не поступила бы.раньше надо думать было взяли моду ворошить покойников бога не боятся
Гость713667
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Лена молодец,рассказала про этого урода.смелая и умная женщина.Пусть Зудина сама заткнется,жила с извращенцем,это пусть ей будет стыдно.Леночка!Умничка,ничего не бойся.
Антон
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Страна должна знать своих героев. А Зудина пусть закроет рот.
Гость697950
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Молодец правду сказала
Гость697950
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Молодец пооклова, правду сказала
Гость713559
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просто Проклова осмелилась озвучить то, о чем многие известные и не очень актрисы предпочитают молчать!!! А Проклова вот не захотела молчать! И что?? Имеет на это право.
Гость713556
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Ну почему,почему мы на стороне насильников,с каждой девочкой такая беда может случиться.Молодец,Проклова,что не смолчала,а Зудина не должна нести ответственность за поступки Табакова
Гость713545
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Непонятно,чем так все возмущены что -это ложь.что все делается через постель -и выбор на главную роль ,и в балете.и в ин-тах-везде Елена совершенно откровенно ирассказала,что с ней было и как ее многие домогались Этот же не придумаешь и зачем ей это надо и это истиная правдаПослушайте.что говорит о домогательствах Ани Лорак-все одно и тоже-- другое дело-это все скрывалось и только шептались вокруг,а на самом деле это правда И стали сейчас говорить только потому что Америка развязала свой узелок.а так бы все молчали Олег Табаков-он был и отавался настолько обоятельным и сердцеедом,
Гость696662
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Гость703379
У этой дуры мозги совсем набекрень съехали, Вспоминает бабка, как девкой была!
Ну почему же очень интересно почитать о нравах нашей артистической тусовки , не понимаю почему ханжи так это воспринимают . Это было ещё в Советском союзе , все в киношке про это знали : Герасимов будучи женатым в 60 лет ездил просить руки у матери студентки Мордюковой; Пырьев в 70 лет и будучи женатым домогался 18-й Людмилы Марченко , преследовал ее, снимал ей квартиры ( закончилось для неё трагически): Калягин будучи в солидном возрасте и женатым приставал к молодым актрисам, жена <цензура>.Глушенко после скандала подала на развод;Табаков хотел уйти от Зудиной в 70 лет увлёкся 18-й студенткой…
Гость703379
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У этой дуры мозги совсем набекрень съехали, Вспоминает бабка, как девкой была!
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