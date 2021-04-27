"Это очень неприлично": Поргина дала оплеуху Прокловой после заявлений о домогательствах

Вдова Николая Караченцова отреагировала на сенсационные откровения Елены Прокловой. Актриса осудила коллегу.

Артистка убеждена, что подобные признания пожилой звезде было делать ни к чему. Елена Проклова заявляла, что когда ей было 15 лет, к ней домогался взрослый женатый мужчина.



Людмила Поргина полагает, что актрисе стоило сразу рассказать о случившемся режиссеру, чтобы тот вмешался в ситуацию и урезонил актера, пристававшего к юной коллеге. Теперь же, когда прошло столько лет, по мнению вдовы Караченцова, подобные признания выглядят пошло.

Знаменитость заявила, что тенденция обсуждать свое грязное белье пришла с Запада. Людмила Поргина убеждена, что поклонникам интересно лишь творчество артиста, а не то, с кем он или она спали. Она добавила, что модным стало и обнародовать неприглядные подробности личной жизни людей, которых уже нет в живых.

"Это очень неприлично", – заявила Поргина.

Напомним, Елена Проклова рассказала о домогательствах в шоу "Секрет на миллион" НТВ. Звезда театра и кино призналась, что была влюблена в того мужчину. Слова артистки произвели эффект разорвавшейся бомбы. Многие коллеги по творческому цеху осудили знаменитость.