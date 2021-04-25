Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Спеклась и съежилась": морщинистой Варум поставили неутешительный диагноз
Суд разберется: финал шоу "Маска" обернулся возмутительным скандалом
"Прекратите издеваться над человеком!": Сафронов набросился на позорящую Зайцева семью
"Это ж ***": Лазарев не сдержался при виде полураздетой Лорак
партнеры
Воскресенье
25 апреля
Лента новостей
22:02
"Труженицы нижней чакры": Бородина рассказала о курсах для содержанок
20:35
Король на подходе: Принц Чарльз взял обязанности Елизаветы II
20:35
Как получить двойной оклад за работу в майские праздники
20:04
Дроздова рассказала о проблемах в браке с Певцовым
19:28
Рейтинг Байдена стал одним из самых низких за всю историю США
17:57
Гузеева шокировала народ кардинальным преображением
17:47
"Принявшая ислам": Странная смена имени Анастасии Решетовой подтвердилась директором
17:47
Создатель вакцины "Спутник V" назвал сроки полного окончания эпидемии ковида в России
17:04
"На ходу ее раздевает": Пригожин на глазах у Валерии не мог оторваться от молодой певицы
16:50
Эксперт Класковский: Преданные Лукашенко люди могут начать свою игру
16:26
Убитая горем вдова Грачевского поклялась никогда не вступать в брак
16:02
Слинявший из семьи Прилучный довел себя до истощения: На одной воде
15:42
"40 лет назад изнасиловали": Садальский влепил оплеуху униженной Прокловой
15:41
"Я не смог": Подсевший на наркотики Милохин сбежал из больницы
15:40
Политолог Кузнецов о подготовке Лукашенко к уходу: Власть перейдет к настоящей "хунте"
15:15
Пытаются сжить со свету: подруга призвала спасать тяжелобольного Зайцева
14:27
На грани разрыва: кризис в отношениях добрался до Тодоренко и Топалова
14:12
"Свинья грязи найдет – наша мама": Плющенко унизил Рудковскую перед сыном
14:02
"Нашла окровавленные полотенца": дочь Даны Борисовой положили в больницу
14:00
Глава немецкой Саксонии призвал забыть про Украину и наладить отношения с Россией
13:50
"Мне было больно": Собчак взвыла из-за сравнения с другими "телками"
13:01
"Старый ловелас": 69-летнего Садальского застукали с 27-летней артисткой
12:28
У участницы шоу "Холостяк" случился нервный срыв из-за Тимати
12:24
"По этапу отправят": Вовк захохотала в прямом эфире под кадры похорон
12:20
Рак вернулся? Внешний вид исхудавшего Рыбина ужаснул поклонников
11:39
"Ухудшение все-таки произошло": врачи вынесли Аните Цой неутешительный вердикт
11:37
"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
11:36
Елена Проклова шокировала россиян подробностями интимной жизни
11:35
Собянин пообещал пожилым москвичам миллион призов за прививку от COVID-19
10:58
Вскрылись подробности близких отношений Николаева с Пугачевой
10:51
"Мы рекомендуем удалить": врачи заговорили о тяжелом диагнозе Хабенского
10:50
"Любви нет": Подольская вычеркнула впившуюся в сердце Преснякова Орбакайте
10:50
"Это нас беспокоит": глава британской разведки заявил о загадочных сигналах для Путина
07:56
"Колобок на ножках": Галкин незаметно снял изменившуюся Пугачеву
06:02
"Тратит деньги на вещи!": Шура раскритиковал поведение короля эстрады
04:06
Чужая кровь: Тайный сын Кобзона залег на дно
02:00
Ночь в отеле: Асмус пустилась во все тяжкие после развода
23:58
Скандального участника "Дома-2" вышвырнули из Украины
22:03
"Надо идти к хирургу": Бабкина раскрыла главный секрет неугасаемой красоты
20:06
Первая и единственная любовь звезды "Кухни" и "Даешь молодежь!" Михаила Башкатова
18:11
"Уникальный ребенок!": Двухлетняя дочь певицы Ханны взорвала Сеть
18:07
Есть пострадавшие: возле ТЦ в Москве открыли стрельбу
18:02
Часть россиян может досрочно выйти на пенсию по старости
18:00
Очевидцы рассказали о массовой бойне под Нижним Новгородом
17:53
Двое детей утонули на Кузбассе
17:53
Любовь Толкалина встала на защиту униженной дочери
17:50
Живет впроголодь: у Сергея Зверева нет денег даже на продукты
17:47
Главу ФСИН Забайкальского края застрелили на охоте
17:36
"Сбылась давняя мечта!": Урганту сулят триумф в фигурном катании
17:12
"Наконец нашел достойную": Виторган в надежных руках Нинидзе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Спасающий отношения от краха Шепелев "умылся слезами" на свидании с любимой
"У детей есть мама": урезанные алименты шокировали Барановскую
Пятна на теле Пугачевой шокировали россиян
Елена Проклова шокировала россиян подробностями интимной жизни
"Работать надо": Долина упрекнула российских женщин в лени
"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
Шоу-бизнес
"Труженицы нижней чакры": Бородина рассказала о курсах для содержанок

"Труженицы нижней чакры": Бородина рассказала о курсах для содержанок

Ксения Бородина ошарашила россиянок последней публикацией в личном блоге. Оказалось, что артистка неплохо разбирается в женских тренингах и "уроках по разводу мужчин".
прочитано 130 раз

Все началось с того, что телеведущая раздула целый скандал вокруг образа жизни неких содержанок. По словам звезды телестройки, для девушек, живущих за счет своих ухажеров, настали сложные времена.

ПО ТЕМЕ

"Мир слетел с катушек": Боня шокировала публику танцами в раздетом виде

 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Ксения Бородина подметила, что нынче мужчины приглашают лишь на чашечку кофе, не задаривают дорогими украшениями и не оплачивают такси. Артистка предположила, что теперь некоторым представительницам прекрасного пола придется работать или хоть бы пойти учиться.

К слову, уже несколько лет подряд ходят слухи, будто Ксения содержит своего мужа и полностью обеспечивает всю семью. Благодаря рекламным кампаниям у родственников Бородиной есть крыша над головой и полный холодильник еды.

Сама же телеведущая подняла схожую тему лишь в отношении девушек, заверив, что быть содержанкой куда страшнее, чем просто бедной. Более того, она напомнила о современных стандартах и расплывчатом понятии "красота".

"Мне очень жаль тружениц нижней чакры, но знаете, сами виноваты. Современному успешному мужчине нужна самодостаточная женщина и нормальные отношения", – написала Ксения.

Несмотря на все старания звезды, подписчики не оценили публикацию. Многочисленные комментаторы негативно высказались в адрес Бородиной и напомнили о ее нелегком семейном положении.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 25 апреля 2021, 22:02 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бородина пришла в школу без штанов

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Пытаются сжить со свету: подруга призвала спасать тяжелобольного Зайцева

Женщина заявила, что звезду окружают аферисты
Шоу-бизнес

"Принявшая ислам": Странная смена имени Анастасии Решетовой подтвердилась директором

Экс-избранница Тимати вызывает вопросы
Шоу-бизнес

"Свинья грязи найдет – наша мама": Плющенко унизил Рудковскую перед сыном

Он жестко высказался о жене
Шоу-бизнес

На грани разрыва: кризис в отношениях добрался до Тодоренко и Топалова

Возлюбленные заговорили о серьезных проблемах

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+