"Труженицы нижней чакры": Бородина рассказала о курсах для содержанок

Все началось с того, что телеведущая раздула целый скандал вокруг образа жизни неких содержанок. По словам звезды телестройки, для девушек, живущих за счет своих ухажеров, настали сложные времена.
Ксения Бородина подметила, что нынче мужчины приглашают лишь на чашечку кофе, не задаривают дорогими украшениями и не оплачивают такси. Артистка предположила, что теперь некоторым представительницам прекрасного пола придется работать или хоть бы пойти учиться.
К слову, уже несколько лет подряд ходят слухи, будто Ксения содержит своего мужа и полностью обеспечивает всю семью. Благодаря рекламным кампаниям у родственников Бородиной есть крыша над головой и полный холодильник еды.
Сама же телеведущая подняла схожую тему лишь в отношении девушек, заверив, что быть содержанкой куда страшнее, чем просто бедной. Более того, она напомнила о современных стандартах и расплывчатом понятии "красота".
"Мне очень жаль тружениц нижней чакры, но знаете, сами виноваты. Современному успешному мужчине нужна самодостаточная женщина и нормальные отношения", – написала Ксения.
Несмотря на все старания звезды, подписчики не оценили публикацию. Многочисленные комментаторы негативно высказались в адрес Бородиной и напомнили о ее нелегком семейном положении.
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