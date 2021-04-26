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"У меня очень красивый голос": Киркоров рассказал о бурной ночи со скромной Бузовой

"У меня очень красивый голос": Киркоров рассказал о бурной ночи со скромной Бузовой

Шоу "Маска" подходит к концу, но скандалы вокруг него лишь набирают обороты.
прочитано 226 раз

Одной из главных звезд проекта стала Ольга Бузова. Поющая телеведущая долгое время не давала покоя зрителям в костюме розовой пантеры. Никто не мог догадаться, кто скрывается под сверкающей маской. Артистка рассказала, что опыт невероятно вдохновил ее, несмотря на то, что было сложно. Она выбыла из проекта достаточно давно, но часто ностальгирует по съемкам.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"У меня очень красивый голос", – заявила дива. Однако из-за его узнаваемости им с продюсерами пришлось непросто. Приходилось выбирать высокие композиции, чтобы иметь возможность замаскировать тембр. Однако вовсе не это далось звезде наиболее сложно.

Самой тяжелой задачей было нигде не сказать ничего лишнего. Ольга Бузова призналась, что совершенно не умеет врать. Она часто пересекалась с Филиппом Киркоровым и Региной Тодоренко и каждый раз молилась про себя, чтобы они не задавали ей вопросов о программе. Отвечать она просто не могла.

Филипп Киркоров же рассказал, что, несмотря на тесное общение, он не узнал в Розовой пантере свою подругу. После передачи звезда устроила ему бурную ночь с допросами. Она не могла понять, каким образом Филипп Бедросович не понял, что именно она скрывалась под костюмом.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Автор: 26 апреля 2021, 15:10 Источник: "НТВ" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Молодящийся Киркоров вывел в свет смазливого фаворита

комментарии

Ответить:

Гость704763
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Бузова не пела на сцене ,был кто то другой , можно сразу увидеть, что рост не тот и костюмы явно отличались Бузова вообще петь не умеет кто же эту таврь допустит до сцены ? А маску обманщица снимала естественно сама ,ещё как всегда,что трудно <цензура> было в костюме петь Вот так эта уродина обманывает да ещё и вспоминать будет про это шоу,а сама что делала так маску снила Правильно ,пожалели ,зрителей, жюри от её безголосия, кровь пойдет из ушей ,поэтому заменили <цензура> на другую ,что спела за бездар Просмотрите видео ,поймете,что пела другая
08
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Ложь. Все все знали зараннее.
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