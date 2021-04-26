"У меня очень красивый голос": Киркоров рассказал о бурной ночи со скромной Бузовой

Одной из главных звезд проекта стала Ольга Бузова. Поющая телеведущая долгое время не давала покоя зрителям в костюме розовой пантеры. Никто не мог догадаться, кто скрывается под сверкающей маской. Артистка рассказала, что опыт невероятно вдохновил ее, несмотря на то, что было сложно. Она выбыла из проекта достаточно давно, но часто ностальгирует по съемкам.
"У меня очень красивый голос", – заявила дива. Однако из-за его узнаваемости им с продюсерами пришлось непросто. Приходилось выбирать высокие композиции, чтобы иметь возможность замаскировать тембр. Однако вовсе не это далось звезде наиболее сложно.
Самой тяжелой задачей было нигде не сказать ничего лишнего. Ольга Бузова призналась, что совершенно не умеет врать. Она часто пересекалась с Филиппом Киркоровым и Региной Тодоренко и каждый раз молилась про себя, чтобы они не задавали ей вопросов о программе. Отвечать она просто не могла.
Филипп Киркоров же рассказал, что, несмотря на тесное общение, он не узнал в Розовой пантере свою подругу. После передачи звезда устроила ему бурную ночь с допросами. Она не могла понять, каким образом Филипп Бедросович не понял, что именно она скрывалась под костюмом.
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