Молодящийся Киркоров вывел в свет смазливого фаворита

8 сентября в Москве состоялась церемония вручения 12-ой ежегодной премии журнала Оксаны Федоровой Topical Style Awards 2020. Знаменитости пытались удивлять друг друга нарядами.

В банкетном зале "Триумф" была замечена красотка Ани Лорак. Певица решила надеть классический белый костюм с топом. Журнал Moda Topical оценил чувство стиля артистки, поэтому перед фотографами она появилась со статуэткой в руках.

На премии также наградили Зару. Перед публикой певица появилась в роскошном длинном черном платье в пол и с большими серебристыми сережками.

Также поразил нарядом Филипп Киркоров, который явился на премию в сопровождении возлюбленного Ольги Бузовой, блогера и рэп-исполнителя Давида Манукяна (DAVA).

Поп-король крутился перед папарацци, чтобы продемонстрировать пеструю куртку, футболку с принтом и бежевые штаны. Благодаря такому образу Киркоров выглядел на как минимум на 10 лет моложе.

Юлия Ковальчук появляется на светских мероприятиях без своего мужа Алексея Чумакова за редким исключением. В этом плане премия не стала особенной. Супруги явились на тусовку вместе, а также забрали по статуэтке.

Юлия позировала в черном топе с длинными рукавами и светлых брюках, а Алексей – в серой мантии, длинной футболке в тон и джоггерах того же цвета.

Вышедшая на сцену за наградой Ксения Бородина усомнилась в адекватности организаторов премии. Телеведущая возмутилась, что рэпер Моргенштерн стал победителем в номинации "Самая стильная женщина года".

Парень, очевидно, знал, что ему вручат статуэтку именно за такие заслуги, поэтому надел бархатное платье, меховую накидку и широкую шляпу. Свой образ рэпер дополнил дамской брендовой сумочкой.

Также Topical Style Awards 2020 посетили Ольга Орлова, Олеся Судзиловская, Мари Краймбрери, Александр Степанов (ST) и многие другие звезды шоу-бизнеса.