Молодящийся Киркоров вывел в свет смазливого фаворита

В банкетном зале "Триумф" была замечена красотка Ани Лорак. Певица решила надеть классический белый костюм с топом. Журнал Moda Topical оценил чувство стиля артистки, поэтому перед фотографами она появилась со статуэткой в руках.
На премии также наградили Зару. Перед публикой певица появилась в роскошном длинном черном платье в пол и с большими серебристыми сережками.
Также поразил нарядом Филипп Киркоров, который явился на премию в сопровождении возлюбленного Ольги Бузовой, блогера и рэп-исполнителя Давида Манукяна (DAVA).
Поп-король крутился перед папарацци, чтобы продемонстрировать пеструю куртку, футболку с принтом и бежевые штаны. Благодаря такому образу Киркоров выглядел на как минимум на 10 лет моложе.
Юлия Ковальчук появляется на светских мероприятиях без своего мужа Алексея Чумакова за редким исключением. В этом плане премия не стала особенной. Супруги явились на тусовку вместе, а также забрали по статуэтке.
Юлия позировала в черном топе с длинными рукавами и светлых брюках, а Алексей – в серой мантии, длинной футболке в тон и джоггерах того же цвета.
Вышедшая на сцену за наградой Ксения Бородина усомнилась в адекватности организаторов премии. Телеведущая возмутилась, что рэпер Моргенштерн стал победителем в номинации "Самая стильная женщина года".
Парень, очевидно, знал, что ему вручат статуэтку именно за такие заслуги, поэтому надел бархатное платье, меховую накидку и широкую шляпу. Свой образ рэпер дополнил дамской брендовой сумочкой.
Также Topical Style Awards 2020 посетили Ольга Орлова, Олеся Судзиловская, Мари Краймбрери, Александр Степанов (ST) и многие другие звезды шоу-бизнеса.
Популярные темы форума
Патриархат или матриархат?
Кавказцы слишком ревнивые
Лиона, дубль-2
Ну,я заметила ,что прошлые дети ,вообще мужчинам не нужны ,а вы?
Прошлые дети нужны мужчинам
Вы когда нибудь уводили мужика?
Замуж за иностранца
Зара сидит на гречке
Стоит ли получать российское гражданство?
Вышла замуж , думала навсегда .