"Буду рад дружить": ошарашенный Киркоров пришел в восторг от разоблаченного участника шоу "Маска"

Артист, скрывающийся под маской Неваляшки покорил многих зрителей и каждого члена жюри. Все осознавали, что под костюмом находится кто-то известный и невероятно талантливый. Валерия заподозрила, что это может быть ее давний приятель Стас Пьеха. Певица рассказала, что они так много пережили вместе, что считает его своим братом.
Звезда оказалась права. Еще до раскрытия личности персонажа они заявили, что герой был чуть ли не самым сильным на программе. Помимо таланта и вокальных данных, ему удалось продемонстрировать всей стране непревзойденное чувство юмора и артистизм.
Филипп Киркоров не смог сдержать эмоций. Он отметил, что Стас Пьеха не только "потрясающий вокалист", но и настоящий человек, который ему крайне интересен после всего, что он показал. "Буду рад дружить в реальной жизни", – сказал поп-король.
Другие члены жюри также выразили свое восхищение. Валерия, в очередной раз, призналась исполнителю в любви, отметив, что он доказал стране, на что способен. Александр Ревва подчеркнул, что не ожидал такого шоу, а Регина Тодоренко восторженно предложила артисту заняться стендапом. Однако идея его не впечатлила.
Стас Пьеха сердечно поблагодарил каждого, кто болел за него. Он рассказал, что давно не слышал столько теплых слов в свой адрес.
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