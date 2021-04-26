"Ходишь как каракатица": обнаженной Бузовой врезали за странное поведение

После расставания с Давидом Манукяном артистку часто обвиняют в слишком откровенном поведении. На этот раз она удивила всех.

В "Инстаграме" Ольги Бузовой появилось черно-белое видео. На кадрах звезда в одном боди игриво поднимается по лестнице под песню "Районы, кварталы" группы "Звери". Она совершенно не стесняется демонстрировать публике обнаженные ягодицы, а двигается достаточно неуверенно.

Некоторые пользователи тут же вспомнили, что недавно артистку заподозрили в алкоголизме. Они отметили, что Ольга сильно шатается, несмотря на то, что передвигается босиком. На видео наложены слова, где исполнители поют о красивом уходе. Некоторые заподозрили, что дива все еще страдает по бывшему возлюбленному.

"По факту. Кто знает, тот поймет", – подписала Ольга Бузова, лишь подлив масла в огонь. Подписчики предположили, что речь может идти и о другом мужчине, которого покинула поющая ведущая. Ранее она отмечала, что ее сердце снова несвободно, в нем живет любовь.

"Чрезмерная наигранность, как обычно", В песне "ухожу красиво", а ты почему ходишь как каракатица?". "Бабе скоро 40, а она в трусах бегает", "Опять бухая", "Мужика ей надо", "Пьяная что ли", "Опять пьяная, сколько можно то", "От твоего кривляния все устали уже", "Как всегда с голой попой", "Позорище", "Сколько можно, Оля?" – возмутились пользователи.

