"Ходишь как каракатица": обнаженной Бузовой врезали за странное поведение

В "Инстаграме" Ольги Бузовой появилось черно-белое видео. На кадрах звезда в одном боди игриво поднимается по лестнице под песню "Районы, кварталы" группы "Звери". Она совершенно не стесняется демонстрировать публике обнаженные ягодицы, а двигается достаточно неуверенно.
Некоторые пользователи тут же вспомнили, что недавно артистку заподозрили в алкоголизме. Они отметили, что Ольга сильно шатается, несмотря на то, что передвигается босиком. На видео наложены слова, где исполнители поют о красивом уходе. Некоторые заподозрили, что дива все еще страдает по бывшему возлюбленному.
"По факту. Кто знает, тот поймет", – подписала Ольга Бузова, лишь подлив масла в огонь. Подписчики предположили, что речь может идти и о другом мужчине, которого покинула поющая ведущая. Ранее она отмечала, что ее сердце снова несвободно, в нем живет любовь.
"Чрезмерная наигранность, как обычно", В песне "ухожу красиво", а ты почему ходишь как каракатица?". "Бабе скоро 40, а она в трусах бегает", "Опять бухая", "Мужика ей надо", "Пьяная что ли", "Опять пьяная, сколько можно то", "От твоего кривляния все устали уже", "Как всегда с голой попой", "Позорище", "Сколько можно, Оля?" – возмутились пользователи.
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