Поплавская жестко прошлась по Прокловой за "выворачивание грязных трусов"

Елена Проклова стала героиней шоу "Секрет на миллион", в эфире которого поделилась скандальными откровениями о связи с известным артистом. Актриса раскрыла шокирующие подробности о действиях и сексуальных предпочтениях своего растлителя. Елена Проклова не пожелала назвать имени этого человека, однако в Сети появилось мнение о том, что совращал молодую актрису сам Олег Табаков.
Яна Поплавская после просмотра резонансной передачи не смогла сдержать праведного гнева. Не называя имени артистки, она написала о ней возмущенный пост в своем инстаграм-аккаунте. Женщина заявила:
"Когда люди теряют разум, они теряют стыд, достоинство и в конечном итоге человеческий облик."
Поплавская не может понять, что должно двигать человеком, чтобы тот пошел говорить о подобных вещах на телевидение вместо кабинета врача или аудиенции с духовником. Актриса до глубины души возмущена тем, что Проклова заставила телезрителей в их выходной присутствовать при "выворачивании грязных трусов" и раскрытии мерзких подробностей ее частной жизни. А еще хуже в этой ситуации, по мнению Яны Поплавской, то, что в обществе пропали табу и прежде омерзительные вещи сегодня считаются нормой.
Ранее свое недоумение относительно откровений Прокловой также высказал Стас Садальский. Актер рассказал анекдот о бабке, которая вспомнила, как ее изнасиловали сорок лет назад и вновь получила удовольствие. При этом многие пользователи Сети посчитали, что Елена Проклова пошла на этот шаг из-за денег.
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