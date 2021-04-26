"Стыдно за пожилую женщину": Зудина отреагировала на скандальное признание Прокловой

Марина Зудина высказала свое мнение о признании в изнасиловании, которое Елена Проклова озвучила ранее.

Елена Игоревна стала гостьей последнего выпуска шоу "Секрет на миллион" на телеканале "НТВ". В эфире 67-летняя актриса поделилась скандальными откровениями о пережитом в юном возрасте насилии со стороны известного артиста, который, к тому же, был женат и был намного старше ее. Елена Проклова не озвучила имя этого человека, но пользователи Сети сошлись на том, что это был Олег Табаков.

Вдова актера Марина Зудина не смогла воздержаться от комментирования этой ситуации. В своем инстаграм-аккаунте актриса сначала высказалась пространно и просто пожелала подписчикам, чтобы никакая человеческая глупость не смогла омрачить их день. Однако в комментариях к своему же посту оскорбленная вдова была более конкретной. Зудина написала, что даже не хочет произносить имя Прокловой, но уверена, что ей воздастся за клевету. Она назвала коллегу больной и пожилой женщиной, которая продолжает гневить Бога. 55-летняя актриса добавила, что ей стыдно за коллегу и даже попросила Господа ее простить. Позже комментарии в посте Зудиной были закрыты, однако возмущенный отзыв вдовы Табакова успела заметить "Экспресс газета".

Напомним, что ранее откровения Прокловой также прокомментировал Стас Садальский. Он рассказал анекдот о бабке, которая вспомнила, как ее изнасиловали сорок лет назад. Артист выразил искреннее недоумение, он не понял, зачем актриса решилась позорить себя на телевидении подобными историями. Многие пользователи согласились с Садальским, заявив, что Елена Проклова пошла на это, чтобы заработать.