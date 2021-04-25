"40 лет назад изнасиловали": Садальский влепил оплеуху униженной Прокловой

Стас Садальский заверил, что таким образом артистка лишь выставила себя в неприглядном свете и потеряла всенародную любовь. 69-летний киноактер не оценил душещипательную историю Елены Прокловой и решил пошутить над униженной коллегой.
Напомним, звезда рассказала о череде домогательств и ужасающих эпизодах из жизни. По словам артистки, в 12 лет ей пришлось пережить первое сексуальное насилие со стороны взрослого мужчины. А на 15 году жизни она стала жертвой именитого актера, чье имя она так и не назвала.
Услышав этот рассказ, Стас Садальский написал ответный пост в личном блоге. Он упомянул старинные анекдот о бабке, которая внезапно начала кричать об изнасиловании. Мужчине показалось, что подобными вещами занялась и Проклова.
"На Красной площади сидит бабка и орет: "Насилуют! Помогите!". Подходит полиция: "Бабка, чего орешь?". А бабка отвечает: "Так 40 лет назад изнасиловали". — "А сейчас чего орешь?" — "Так приятно вспомнить!", – написал артист.
Станислав Юрьевич негодует, зачем старая гвардия использует черный пиар и самостоятельно порочит свою же честь. По словам Садальского, Прокловой следовало рассказать о страшных событиях несколько десятков лет назад, а не в один прекрасный день перед уходом на пенсию.
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