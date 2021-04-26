Алиса Аршавина с сильно изменившимся лицом появилась на телевидении

Алиса Аршавина решила показать свое изменившееся лицо и ответить на обвинения матери бывшего мужа.

Ранее мать футболиста Татьяна Ивановна появилась с студии программы "Пусть говорят" на Первом канале и рассказала, что вынуждена бороться с бывшей невесткой за имущество сына. Теперь сама Алиса Аршавина решила ответить на обвинения и показать публике свое лицо, сильно пострадавшее от болезни.

Уже сегодня женщина появится в студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" – анонс передачи уже размещен в Сети. Внешний вид Алисы шокировал зрителей. Долгие месяцы женщина страдает от аутоиммунного некроза, который сильно изуродовал ей лицо. У пациентки провалился нос, к тому же, передвигается она с трудом. При этом экс-возлюбленная спортсмена не теряет веры в лучшее и заявляет, что еще сможет вернуться к жизни – об этом рассказал "StarHit".

Несмотря на то, что Алиса почти все время проводит в клиниках и испытывает сильные страдания, она нашла возможность появиться на телевидении и заявить о своей позиции. Ранее бывшая свекровь обвинила женщину в краже миллиона долларов и теперь пытается выселить ее из дома. Однако молодая Аршавина с обвинениями не согласна и собирается бороться за свое будущее и права своих детей. Алиса Аршавина уверена, что ее бывший супруг Андрей и его мать испортили ей жизнь, но у нее еще есть возможность все исправить.