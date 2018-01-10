Аршавин променял жену на сексуальную модель

На днях жена футболиста Андрея Аршавина Алиса оказалась в центре внимания СМИ после того, как ее со скандалом высадили из самолета за нарушение правил безопасности. По слухам, супруга торопилась к мужу в Казахстан, увидев провокационное видео, на котором ее благоверный обнимает за талию фигуристую модель Ольгу Семенову. Впоследствии казахстанская манекенщица пожаловалась на угрозы, которые ей якобы поступили от жены Аршавина. Dni.ru решили хорошенько рассмотреть сексуальную модель, на которую променял супругу футболист.