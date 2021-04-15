"Алиса – аферистка": мать обрушилась на тяжелобольную экс-супругу Аршавина

Родительница Андрея Аршавина сообщила, что сыну поступали угрозы. Она заявила, что якобы Алиса Казьмина довела его до нервного срыва.

Мать спортсмена обвинила бывшую невестку в краже миллиона евро. По словам женщины, Андрею Аршавину угрожали влиятельные друзья его бывшей жены.

Также Татьяна Ивановна отметила, что Алиса рассказывала о том, что имеет дела с ФСБ. Она рассказала, что сын просил после его смерти переписать все имущество на Казьмину. Это шокировало родительницу футболиста. Некие злоумышленники якобы даже писали Андрею Аршавину, что его супругу убили, чтобы довести до срыва.

Женщина поведала, что невестка сообщила ей, что футболист нахамил коллегам, и они ему мстят. Через некоторое время Андрей Аршавин отдал шантажистам миллион долларов через водителя жены.

"Алиса — аферистка", — заявила мать звезды футбола в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале. Андрей Аршавин долго не мог поверить, что супруга его обманула. Затем он решил развестись.

Напомним, сейчас Алиса Казьмина тяжело болеет. Из-за некроза носа у журналистки оказалось изувечено лицо. Молодая женщина все последнее время лежит в клиниках, ее преследует череда страшных событий.