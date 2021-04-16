Мать сделала заявление о новом браке Аршавина

Татьяна Ивановна очень переживает за будущее сына. Андрей Аршавин заранее договорился с матерью об условиях нового союза.

Мать известного футболиста стала героиней программы "Пусть говорят" на Первом канале. В эфире Татьяна Ивановна рассказала, что вынуждена бороться за имущество сына с его бывшей женой Алисой. Все предыдущие отношения спортсмена с женщинами не сделали его счастливым, а лишь помогли обрести скандальную славу, однако любящая мать надеется, что Андрей Аршавин еще найдет свою идеальную спутницу.

Аршавина объяснила, что после печального опыта ее сын боится женщин и считает, что всем им нужны только деньги. Мама не может переубедить футболиста в обратном, поэтому они с сыном договорились: если он решится еще на один брак, то обязательно подпишет с новой избранницей брачный договор. При этом в настоящий момент у футболиста нет подходящей партии.

Напомним, что у Аршавина за плечами печальный опыт супружества. Долгое время он состоял в отношениях с телеведущей Юлией Барановской, которая родила спортсмену троих детей. После расставания с ней футболист женился на журналистке Алисе Казьминой. В этом браке у спортсмена тоже родилась дочь, но союз распался после измен Андрея.

Сейчас мужчина почти не видится со своими наследниками, не общается с ними и бабушка. Татьяна Ивановна уверена, что бывшие сына не пропадут, так как для отстаивания своих прав в суде обе нанимали одного из самых дорогих адвокатов. Сейчас Андрей Аршавин с помощью матери продолжает судебные разбирательства с Алисой, которая претендует на имущество футболиста.



