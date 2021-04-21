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Шоу-бизнес
"Ринопластика есть": раскрыта тайна "провалившегося" носа экс-супруги Аршавина

"Ринопластика есть": раскрыта тайна "провалившегося" носа экс-супруги Аршавина

Изменения во внешности Алисы Казьминой потрясли всю страну. Некогда красивая женщина практически полностью лишилась носа.
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Поклонники не устают выдвигать самые разные версии происходящего. Аутоимунный некроз буквально лишило диву носа и возможности спокойно жить. В последнее время черная полоса у Алисы Казьминой никак не заканчивается. Сперва первый страшный диагноз, затем острый перитонит, кома, а после коронавирус и переезд в другое медицинское учреждение.

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Долгое время дива скрывала свою внешность. Однако в программе Андрея Малахова ее внезапно показали практически без фильтров. Внешний вид модели поразил публику. Она была настоящей красавицей, но теперь ее даже тяжело узнать. Многие пользователи убеждены, что проблемы у бывшей жены Андрея Аршавина начались после неудачной ринопластики.

Сама Алиса Казьмина утверждает, что никогда не делала такую операцию, потому что не считала нужным. Пластический хирург Игорь Короткий не верит ей. "Ринопластика действительно есть", – уверяет он. По мнению медика, операция была сделана до трагических изменений. Тогда нос дивы просто стал короче.

Однако он убежден, что, если бы состояние экс-супруги Андрея Аршавина было связано с операцией, то она бы открыто говорила об этом. Все дело в том, что изначально на лице возник фурункул, который она пыталась вылечить самостоятельно. Возможно, он и "перекинулся на кости носа".

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Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 апреля 2021, 16:16 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Аршавин променял жену на сексуальную модель

комментарии

Ответить:

Гость702205
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задолбали уже тим "майором фсб", сколько можно о ней писать
Гость696905
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Вот прямо потрясли всю страну!!! Только о ней и думаем, ночей не спим.
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