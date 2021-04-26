Попала под раздачу: подробности скандального ухода Азизы из шоу "Маска"

Филипп Киркоров заявил, что никогда себе не простит уход Азизы из шоу "Маска".

Певица Азиза принимала участие в шоу "Маска" в костюме Пингвина. Ранний уход исполнительницы из проекта до сих пор расстраивает не только ее поклонников, но и самого председателя судейской коллегии. Когда Азиза сняла маску, Филипп Киркоров был невероятно удивлен и признался, что не сможет себе этого простить.

В эфире программы "Новые русские сенсации" Азиза рассказала, что некоторым образом обязана своим уходом Аните Цой, которая сама позвонила ей после шоу и призналась, что под маской Пингвина подозревали именно ее. Звонил Азизе и сам Киркоров – певец попросил прощения за такое решение. Оказывается, у короля поп-музыки и Аниты Цой давно существует некое недопонимание, возможно, они когда-то что-то не поделили, а в результате "попала под раздачу" Азиза.

Певица была очень расстроена тем, что ей пришлось снять маску, и даже забыла спеть свою финальную композицию. Азиза призналась, что очень полюбила шоу "Маска" и по-настоящему вжилась в роль Пингвина. Для непрерывного участия в репетициях звезда даже сняла квартиру рядом со съемочной площадкой и посвящала проекту все свое время.

Напомним, что накануне состоялся 11-ый выпуск популярного шоу. В очередном выпуске шоу покинула покорившая сердца многих зрителей Неваляшка, под маской которой скрывался Стас Пьеха. Филипп Киркоров признал певца очень сильным вокалистом и даже предложил дружить в реальной жизни.