"Уберите эту сумасшедшую": Киркоров огрызнулся в адрес Тодоренко на шоу "Маска"

Накануне на телеканале "НТВ" состоялся очередной выпуск популярнейшего шоу. Как известно, Филипп Киркоров выказывает особое отношение к участнице проекта под маской Змеи и ранее даже заявлял о намерении жениться на ней. В последнем выпуске шоу "Маска" председатель судейской коллегии вновь рассыпался в комплиментах перед Змеей, но его внезапно прервала Регина Тодоренко.
Телеведущая попыталась вразумить Земю, чтобы та не попала под чары короля поп-музыки. Она призвала участницу не верить Киркорову и в шутку заявила, что Змея нужна ему лишь для мази от радикулита. Однако исполнителю не понравился подобный комментарий, он потребовал убрать от него "сумасшедшую Фриду". Певец добавил, что приклеенные брови сделали Регину Тодоренко совсем другим человеком.
Напомним, что ведущая "Орла и решки" любит эпатировать зрителей шоу "Маска" необычными образами. В одном из последних выпусков знаменитость появилась в образе испанского живописца Сальвадора Дали, примерив на себя мужской костюм с галстуком и длинные накладные усы. Тогда многим телезрителям не понравился вид Тодоренко, а пользователи Сети заметили, что на каждом новом выпуске шоу "Маска" ее образ становится все более безумным, а иногда даже кошмарным.
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