56-летняя Азиза побила Кожевникову на красной дорожке

Накануне, 8 октября, состоялось торжественное закрытие Международного Московского кинофестиваля. По красной дорожке прошлось множество представителей отечественного шоу-бизнеса.

По мнению многих комментаторов в Сети, на красной дорожке кинофестиваля отметилась, как ни странно, популярная певица Азиза. 56-летняя артистка предстала перед камерами в эффектном наряде, изюминкой которого стало головокружительное декольте. Исполнительница лишь подчеркнула глубокий вырез длинным ожерельем. Автор шикарного наряда – звездный модельер Аника Керимова – была рядом с певицей.

Также произвела фурор грудью наружу актриса Мария Кожевникова, прославившаяся на всю страну ролью недалекой блондинки Аллочки из сериала "Универ". Актриса прошлась по ковровой дорожке в черном обтягивающем платье, которое не только продемонстрировало пышный бюст, но и длинные стройные ноги. Хотя многие особо наблюдательные пользователи Сети и высказали мнение, что Мария поправилась. Тем не менее, исходя из комментариев зрителей, в сравнении с певицей Азизой актриса по какой-то причине проиграла.

А еще глубокий вырез продемонстрировала актриса Любовь Толкалина. Впрочем, только слепой не видел обнаженную натуру артистки, любительницы продемонстрировать свое тело без одежды. Актриса с такой регулярностью делится с поклонниками своими снимками в стиле ню, что этим уже никого не удивишь. Для разнообразия Любовь Толкалина продемонстрировала жемчужно-серое платье с вырезом на спине. А вот грудь стыдливо прикрыла. В итоге, артистка получила множество комплиментов от людей, явно подуставших видеть ее совсем без одежды. Кстати, на красной дорожке Люба появилась вместе с дочкой Машей. Наследница режиссера Егора Кончаловского была само очарование и скромность в черном платье с прозрачными рукавами.

Также в прозрачном платье появилась супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста Софья. Артистка продемонстрировала великолепную фигуру, а ведь меньше года назад она родила! Впрочем, Софья предпочитает не афишировать подробностей своей личной жизни. Зато любит показать свою великолепную фигуру.

Не любит говорить о личном и актриса Елена Захарова. А причина в том, что несколько лет назад в ее жизни случилась чудовищная трагедия – умерла дочь. Девочке не было и года. После смерти ребенка Елена рассталась с любимым мужчиной, поставила карьеру на паузу и пропала со всех радаров. К счастью, спустя время актриса снова начала сниматься, а потом родила второго ребенка – тоже девочку. Однако кто является ее отцом, неизвестно.

На красной дорожке Елена Захарова продемонстрировала скромное платье нежно-голубого цвета. Достаточно закрытое, без выреза и разрезов, длиной по щиколотку.