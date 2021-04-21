"Очень рано": преждевременный уход Азизы ошарашил Резника

Поэт полагает, что артиста могла показать себя и еще много раз удивить публику. Однако судьба распорядилась иначе.

Речь идет о нашумевшем шоу "Маска". Вот уже второй сезон новые герои поражают зрителей и членов жюри своими талантами, а яркие костюмы лишь придают шоу загадочности и особой атмосферы. Илья Резник рассказал, что не смотрит программу. Несмотря на роскошные "декорации", у него создается впечатление, что артисты выступают под фонограмму. Ему не кажется, что возможно петь вживую в таких масках.

Однако одно событие все же опечалило его. Быстрый уход Азизы с телепроекта он считает крайне несправедливым. Того же мнения придерживается и бывший возлюбленный дивы Филипп Киркоров. После того, как Азиза показала свое лицо из-под маски Пингвина, он отметил, что никогда не сможет простить себе этого.

Илья Резник считает, что Азиза – одна из самых больших артисток современности. Если бы Пингвину не предложили снять маску, она бы еще много раз удивила поклонников и судей. "Очень рано убрали, к сожалению", – посетовал поэт. Он подчеркнул, что был покорен ее работой в "Точь-в-точь". По мнению Ильи Рахмиэлевича, певица должна была еще долго радовать всех своей яркостью.

Поэт считает исполнительницу крайне многогранной личностью. Ее уход – большая потеря для проекта, по его словам. Сама артистка была крайне расстроена подобным исходом событий. Костюм много значил для нее и отражал личную историю. Звезда мечтала петь в нем до конца.