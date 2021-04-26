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Осунувшаяся после скандала Зудина появилась на публике

Осунувшаяся после скандала Зудина появилась на публике

Марина Зудина поразила бледным видом после скандальных признаний Елены Прокловой.
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Вдова Олега Табакова случайным образом оказалась втянута в скандал после того, как Елена Проклова в программе "Секрет на миллион" рассказала о произошедшем много лет назад изнасиловании со стороны знаменитого артиста. Проклова не назвала фамилии Табакова, однако телезрители единогласно решили, что речь шла именно о нем. После этого Марина Зудина решила высказаться об услышанном и заявила, что ей стыдно за пожилую женщину, а за клевету ей еще воздастся.

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В тот же вечер вдова Табакова посетила "Вегас Сити Холл", где проходила церемония вручения премии "Ника". Во время мероприятия 55-летняя актриса сделала селфи и опубликовала его в своем инстаграм-аккаунте. На снимке звезда выглядит грустной и подавленной, очевидно, ее очень огорчил скандал, в который она оказалась втянута. Женщина попыталась защитить светлую память мужа, однако откровения Прокловой уже получили большой общественный резонанс.

Напомним, что 67-летняя Елена Проклова призналась Лере Кудрявцевой в том, что всю жизнь боялась интимных связей из-за неприятного юношеского опыта. Впервые к девочке стал приставать режиссер, когда ей было всего 12 лет. Еще через три года инцидент повторился с участием известного артиста, который заявил, что будет готовить девушку к поступлению, а сам отвез в лес и стал распускать руки. Не все поняли, зачем известная актриса вдруг рассказала эту историю, а Марина Зудина и другие поклонники Табакова и вовсе не поверили Прокловой.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

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Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Автор: 26 апреля 2021, 10:44 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

55-летняя Зудина произвела фурор на красной дорожке ММКФ

комментарии

Ответить:

Гость710756
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Бедная проклова, и в15 лет , и в 16 лет ничего не знала, но любила.старческий маразм. Могла первый раз ничего не понимать, а что же два года ездила - противно слушать
Прилетело обратно
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Лелик Саратовский и далее, уже подмяв под себя Зудину, продолжал свои экзерцисы с другими нимфетками, мечтающими стать актрисульками.И она прекрасно осведомлена. Зудина, вспомни первую жену Олега т. Ты ей кровь испортила изрядно.
Гость706092
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В лес её отвёз)) Бабка -сказочница! Чем дальше в лес, тем больше дров/мужиков перед кем ножки раздвигала! Благо все дрова/мужики умерли! Что хочешь плети! Тварь просто
Гость698957
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А чего осунулась то? Ты теперь звезда для страны.. Всем теперь известно что сосать чупа чупс ты умеешь лучше!)
1

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