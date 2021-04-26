Осунувшаяся после скандала Зудина появилась на публике

Марина Зудина поразила бледным видом после скандальных признаний Елены Прокловой.

Вдова Олега Табакова случайным образом оказалась втянута в скандал после того, как Елена Проклова в программе "Секрет на миллион" рассказала о произошедшем много лет назад изнасиловании со стороны знаменитого артиста. Проклова не назвала фамилии Табакова, однако телезрители единогласно решили, что речь шла именно о нем. После этого Марина Зудина решила высказаться об услышанном и заявила, что ей стыдно за пожилую женщину, а за клевету ей еще воздастся.

В тот же вечер вдова Табакова посетила "Вегас Сити Холл", где проходила церемония вручения премии "Ника". Во время мероприятия 55-летняя актриса сделала селфи и опубликовала его в своем инстаграм-аккаунте. На снимке звезда выглядит грустной и подавленной, очевидно, ее очень огорчил скандал, в который она оказалась втянута. Женщина попыталась защитить светлую память мужа, однако откровения Прокловой уже получили большой общественный резонанс.

Напомним, что 67-летняя Елена Проклова призналась Лере Кудрявцевой в том, что всю жизнь боялась интимных связей из-за неприятного юношеского опыта. Впервые к девочке стал приставать режиссер, когда ей было всего 12 лет. Еще через три года инцидент повторился с участием известного артиста, который заявил, что будет готовить девушку к поступлению, а сам отвез в лес и стал распускать руки. Не все поняли, зачем известная актриса вдруг рассказала эту историю, а Марина Зудина и другие поклонники Табакова и вовсе не поверили Прокловой.