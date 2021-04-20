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Вскрылась тайная связь Пугачевой с мертвым певцом

Вскрылась тайная связь Пугачевой с мертвым певцом

О мужчинах Аллы Борисовны слагают легенды. Оказалось, что некоторым она сама запрещала распространяться об их романе.
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Солист знаменитого ВИА "Песняры" Леонид Борткевич рассказывал, что в 1975 году они с коллегами отправились на крупный фестиваль. Тогда от СССР были приглашены лишь они, "Ромэн" и Алла Пугачева. Такое событие казалось им грандиозным успехом. Однако к вечеру многие уже были увлечены совсем не работой.

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Алла Борисовна Пугачева певица

За Аллой Борисовной начали ухаживать все присутствующие, несмотря на то, что она держалась крайне отстраненно. Она сделала свой выбор ночью. Примадонна постучалась в номер к Леониду Леонидовичу. Певец отмечал, что исполнительница была одета лишь в прозрачный пеньюар. Тогда он не смог устоять, и звезды провели незабываемую ночь вместе.

Близки коллеги так и не стали. От всего произошедшего остались лишь воспоминания и фото у гостиницы. Однако несколько лет назад Леонид Борткевич, сам поведавший эту историю, вдруг отказался отвечать на вопросы о связи с Аллой Пугачевой. Оказалось, что Примадонна запретила ему распространяться об этом и велела сообщать всем, что история была его выдумкой.

Солист "Песняров" скончался 13 апреля. Официальной причиной смерти являются последствия тяжелого сахарного диабета. У исполнителя отказали почки. Близкие люди артиста рассказывали, что перед смертью он вдруг остался один. Незадолго до трагического события он расстался с третьей женой. Их союз просуществовал чуть меньше 20 лет.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 20 апреля 2021, 08:30 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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Провернувшая авантюру Пугачева нажила врагов на съемках фильма "Женщина, которая поет"

комментарии

Ответить:

Гость701612
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Понять не могу, Дни, вы помойка или выгребная яма, а ?
Гость699575
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Неужели много платят пугалкиным за статьи.пишут ехинею всякую.человека нет и все можно припысывать и получить гонорар.тогда бы хоть свои физиономии не выставляли такая неухоженная старая.ради денег на все идут.
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