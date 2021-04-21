"Дороги все раздолбали": соседи набросились на шикующих Пугачеву и Галкина

Жители подмосковной деревни Грязь затаили обиду на Аллу Пугачеву с ее мужем-юмористом.

Одна из пенсионерок пожаловалась на звездную чету. Она рассказала, что в замок Примадонны и Максима Галкина в свое время ездили большие фуры, испортившие асфальт.

"Дороги все раздолбали нам", – сообщила женщина. По ее словам, машины возили в семейное гнездышко знаменитостей все необходимое для благоустройства территории. Соседка Аллы Пугачевой посетовала, что дороги не ремонтируют – мол, никому ничего не надо.

Певица же, как заявила женщина, ничего в этом отношении не делает – она же ни глава деревни. Кроме того, не по душе жителям деревни и то, что звезды поставили у себя огромный забор, который теперь загораживает красивый вид на пруд.

Также местные старожилы рассказали, что продуктовые наборы, которые раздают соседям Алла Пугачева с мужем, достаются далеко не всем. Их получают лишь жители бараков. По словам пенсионерки, шикующим знаменитостям до сельских проблем дела нет.



Отметим, что Алла Пугачева и Максим Галкин не впервые становятся объектами для критики жителей деревни. Но есть у них и защитники, которые рады, что рядом с ними живут звезды.