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Молодой певец полез с роскошным букетом к Пугачевой на глазах у Галкина

Молодой певец полез с роскошным букетом к Пугачевой на глазах у Галкина

Алла Пугачева приняла поздравления от рэпера Скриптонита. Знаки внимания артиста оказались настолько нежными, что муж Примадонны заволновался.
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В ютуб-шоу Максима Галкина "Музыкалити" звезда получила необычный сюрприз от супруга. В честь дня рождения жены юморист пригласил в студию рэпера Скриптонита (Адиль Жалелов), к творчеству которого Алла Пугачева относится с большим уважением.

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Максим Александрович Галкин Юморист

Певица является большой поклонницей молодого коллеги. В композициях артиста ей нравится честность и чистота. Примадонна назвала Скриптонита своим любимым акыном. Она добавила, что обожает казахов.

Алла Пугачева была тронута до глубины души. Рэпер преподнес ей большой букет роз. Знаменитость так искренне проявила свое восхищение, что Максим Галкин ее приревновал. Он с юмором выразил надежду, что жена не будет целоваться с музыкантом.

На это звезда ответила, что пока рано. Заставил понервничать шоумена и рэпер Баста, который пообещал пасть к ногам Аллы Пугачевой.

Напомним, 15 апреля певица отметила 72-летие. Звезду поздравили многие представители российского шоу-бизнеса. Поимо мэтров эстрады свои пожелания адресовали знаменитости и молодые исполнители.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 апреля 2021, 17:05 Источник: Ютуб-шоу "Музыкалити" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сияющий Галкин выставил напоказ нелепую Пугачеву

комментарии

Ответить:

Гость684469
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Просто противно это читать! Сколько можно из мумии делать вожделенную старую кочку?
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