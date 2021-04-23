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Шоу-бизнес
Не может разговаривать: Бузова пострадала из-за давки на премии

Не может разговаривать: Бузова пострадала из-за давки на премии

Ольга Бузова, появившаяся на музыкальной премии, привлекла к себе слишком много внимания представителей прессы.
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Накануне звезда приехала на светское мероприятие и едва не стала жертвой настоящей давки. Певица предстала перед журналистами в роскошном белом платье с розовыми цветами. Многочисленные представители СМИ хотели подойти к женщине поближе и задать ей свои вопросы, в результате чего Ольга Бузова оказалась буквально окружена.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Многих журналистов интересовали вопросы о личной жизни певицы, однако женщина не захотела на них отвечать. Когда прозвучало имя экс-возлюбленного Бузовой Давида Манукяна, исполнительница не выдержала напора, заявила, что не может больше говорить и потребовала, чтобы ее срочно забрали из толпы.

Порталу Popcake удалось взять комментарий звезды относительно ее творческих планов на будущее. Оказалось, что в ближайшее время поклонников творчества Бузовой ждет релиз ее нового альбома.

Однако тема личной жизни телеведущей, похоже, больше волнует публику, чем ее творчество – этот вопрос всегда вызывает животрепещущий интерес. После расставания с Манукяном Бузова так и нашла нового избранника, но, очевидно, мечтает о новом романе. Недавно Ольга Бузова вызвала резонанс среди фанатов, поделившись видеороликом интимного характера из гостиничного номера – там она проводит время в одиночестве.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 апреля 2021, 04:05 Источник: Popcake ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гостья
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Что за чушь?почему эта стареющая,та , которая толком ничего не сделала ,а её,так сказать творчество полный ноль ,сейчас все её концерты отменяются или переносятся ,достижений никаких ,умеет привлечь внимание к себе скандальными выкидонами А на самом деле последнее время смеются над её тупостью ,идиотскими высказываниями ,вечно всех перебивает считает,что умнее всех= старается себя выпячивать ,а это видно и смешно Чем это существо может привлечь внимание?скорее заголовок и сама статейка,это желаемое ,чем есть на самом деле ,можно подумать больше нет никого, интереснее чем это убожество
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