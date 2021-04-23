Не может разговаривать: Бузова пострадала из-за давки на премии

Накануне звезда приехала на светское мероприятие и едва не стала жертвой настоящей давки. Певица предстала перед журналистами в роскошном белом платье с розовыми цветами. Многочисленные представители СМИ хотели подойти к женщине поближе и задать ей свои вопросы, в результате чего Ольга Бузова оказалась буквально окружена.
Многих журналистов интересовали вопросы о личной жизни певицы, однако женщина не захотела на них отвечать. Когда прозвучало имя экс-возлюбленного Бузовой Давида Манукяна, исполнительница не выдержала напора, заявила, что не может больше говорить и потребовала, чтобы ее срочно забрали из толпы.
Порталу Popcake удалось взять комментарий звезды относительно ее творческих планов на будущее. Оказалось, что в ближайшее время поклонников творчества Бузовой ждет релиз ее нового альбома.
Однако тема личной жизни телеведущей, похоже, больше волнует публику, чем ее творчество – этот вопрос всегда вызывает животрепещущий интерес. После расставания с Манукяном Бузова так и нашла нового избранника, но, очевидно, мечтает о новом романе. Недавно Ольга Бузова вызвала резонанс среди фанатов, поделившись видеороликом интимного характера из гостиничного номера – там она проводит время в одиночестве.
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