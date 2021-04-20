"А что матрас на себя не намотала?": Прикрывшую голое тело одеялом Бузову подняли на смех

Артистка славится своими неоднозначными выходками. На этот раз ей удалось смутить многих.

Ольга Бузова опубликовала достаточно откровенное фото. На кадре она стоит на балконе в Крыму полностью голая. Ее тело прикрывает лишь широкое одеяло, держащееся на бедрах. Дива томно смотрит в сторону. Под публикацией она рассуждает на тему счастья.

Певица рассказала, что невероятно счастлива, так как недавно научилась совмещать отдых с работой. По ее словам, работа приносит ей много радости, но возможность слегка выдохнуть – всегда приятное дополнение. Ольга сообщила, что из Крыма улетает в дождь, что обычно является хорошей приметой.

Подписчиков смутило высказывание певицы. Некоторые тут же принялись писать, что богатые звезды шоу-бизнеса только и делают, что отдыхают и фотографируются. Подобные замечания часто приходят диве, и она уже научилась не обращать на них никакого внимания.

Многих возмутил внешний вид Ольги Бузовой на фото. Они обвинили звезду в излишнем самолюбовании и посмеялись над ней. "А что матрас на себя не намотала?", "И эта туда же...сколько можно демонстрировать себя в разных предметах?", "Оля, ты же уже взрослая, зачем это", "Кому Вы что-то пытаетесь доказать обнаженными частями тела?", "После твоих ночных видео можно было фоткаться без одеяла", "Уже неинтересно...Меняйтесь", "Ох, началось", "Оля, ну, Вы же умная, зачем это?" – негодовали пользователи.

