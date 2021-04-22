"Только на бутылку": признание Манукяна об интимных утехах довело до тошноты

Давид Манукян, более известный как DAVA, имеет большую армию поклонников. На его инстаграм-аккаунт подписаны 13,4 миллиона интернет-пользователей. Парень снимает для фанатов забавные видеоролики и выпускает песни, которые быстро оказываются на вершите музыкальных чартов.
Став популярным, Манукян притянул к себе и хейтеров, которые постоянно делают ему замечания: например, критикуют за лишний вес, обвиняют в неискренности, называют шлаком его музыкальные новинки. Однако недавно Давид довел до тошноты даже тех, кто был к нему равнодушен.
Как только интернет-пользователи увидели, что гостем их любимого ютуб-шоу "Бар в большом городе" стал бывший возлюбленный Ольги Бузовой, тут же принялись писать негативные комментарии: "Зачем позвали Даву?", "Отвратительная личность", "Интеллектуальное развитие Давы остановилось в возрасте лет 13".
Также зрители восприняли в штыки шутку Манукяна. Для них она стала не чем иным, как интимным признанием. Появившись на съемочной площадке, Давид направился к барной стойке. Ведущая Ирина Чеснокова задала странный вопрос блогеру, который пытался устроиться поудобнее: "Умеешь садиться?". На это она получила не менее странный ответ: "Только на бутылку".
Другие гости передачи даже переспросили парня, который, очевидно, неудачно пошутил. "Чтооо?!", – выразил удивление Артем Муратов из шоу "Студия Союз". "Он сам это сказал!" – закричала ошарашенная ведущая. Спустя минуту она, кажется, процитировала всех интернет-пользователей, которые не оценили юмор блогера. "Меня немного подташнивает уже", – сказала Чеснокова, смотря на крутящегося на барном стуле Манукяна.
Напомним, ранее Давид Манукян признался, что ложился под нож хирурга, чтобы избавиться от лишнего веса. Блогер уточнил, что похудел не только благодаря операции, но и из-за физических нагрузок.
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