Бузова показала эротичное видео из постели

Артистка побывала в городе на берегу моря. Знаменитость мучилась бессонницей и не нашла ничего лучше, как поснимать себя в кровати.
Кадрами Ольга Бузова поделилась в сторис своего микроблога. Теледива облачилась в шелковую пижаму и сделала косметическую маску. А затем решила выйти на связь с фолловерами. Исполнительница записала видео, в котором соблазнительно двигается, показывая упругую пятую точку.
Затем Ольга Бузова перебралась в постель, где сняла короткий ролик. В нем звезда томно глядит в объектив своего телефона.
После практически бессонной ночи певица с раннего утра отправилась на съемки. Популярна артистка попросила фанатов угадать, в каком именно городе она находится.
Напомним, ранее Ольга Бузова сделала сенсационное заявление. Девушка сообщила, что раз и навсегда покончила с шоу "Дом-2". Теперь она больше не будет вести телестройку. Она призналась, что долго думала над этим решением.
Годы, проведенные в реалити-шоу как участница и как телеведущая артистка вспоминает с теплотой. Известие огорчило некоторых россиян. Другие же пожелали звезде успехов на новых поприщах.
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