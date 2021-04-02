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"Письменное разрешение на каждую трапезу": Степаненко намерена отсудить все деньги за питание Петросяна

"Письменное разрешение на каждую трапезу": Степаненко намерена отсудить все деньги за питание Петросяна

Скандал вокруг раздела имущества звездной пары набирает обороты. Накануне Елена Григорьевна выступила с новыми неожиданными требованиями.
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Несмотря на интересную дату заседания, это вовсе не было шуткой. Артистка серьезно заявила о намерении отсудить у бывшего супруга все деньги, которые он потратил на еду в 2016 и 2017 годах. В доказательствах ущемления прав юмористки указано, что Евгений Ваганович регулярно питался: иногда два, а иногда четыре раза в день.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

 Елена Григорьевна Степаненко

Елена Григорьевна Степаненко Артистка эстрады

Тогда он часто летал в командировки, защита подсчитала и каждый поход в кафе. Адвокат Сергей Жорин ошарашен происходящим. Он отметил, что вся ситуация – "сюр", а на заседании уточнил у Елены Степаненко, по какой причине бывший муж должен был предоставлять ей "письменное разрешение на каждую трапезу".

Близкие Евгения Петросяна давно поняли, что нескончаемые новые обвинения со стороны экс-возлюбленной связаны исключительно с ее глубокой обидой. Ранее она потребовала отдать ей коллекцию произведений, чем также шокировала всех. Евгений Ваганович много лет трепетно собирал самые разные книги, но Елену Григорьевну никогда не впечатляла его страсть к коллекционированию.

Сергей Жорин рассказал, что защитники Елены Степаненко пересматривают требования перед каждым заседанием. Так, сумма постоянно увеличивается, а разница близится к 50 миллионам рублей. Назначена дата шестого заседания. Оно пройдет 13 апреля.

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Кадр youtube.com
Автор: 2 апреля 2021, 08:41 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Петросенко больше нет: история любви Петросяна и Степаненко

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