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Лед тронулся: Жена Петросяна заговорила о негативе к Степаненко

Лед тронулся: Жена Петросяна заговорила о негативе к Степаненко

Молодая жена Евгения Петросяна высказалась о своем отношении к бывшей супруге своего избранника. Татьяна Брухунова решила не поливать грязью Елену Степаненко.
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Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко в 2018 году после трех десятков лет брака. До этого зрители с восхищением следили как за семейным, так и творческим тандемом юмористов, считая их идеальной парой. Своей верной спутнице жизни Евгений Петросян предпочел молодую ассистентку Татьяну Брухунову, которая в последствии стала его женой и матерью его сына Вагана. Елена Степаненко отзывалась о сопернице нелестно, чувствуя себя обманутой и преданной. А вот Татьяна Брухунова не решалась критиковать артистку. Недавно она задумала обозначить свое отношение к Елене Степаненко в интервью.

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Елена Григорьевна Степаненко Артистка эстрады

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Молодая жена Евгения Петросяна называет ситуацию с любовным треугольником, в которую она попала, словом "жизнь". Татьяна Брухунова считает глупым выражать неприятные чувства в чью-либо сторону, так как они не дойдут до адресата, но могут отрицательно повлиять на ее состояние. "Я не испытываю к Елене Григорьевне какого-то негатива, и я не имею права на это", — сообщила 32-летняя избранница юмориста.

Напомним, Татьяну Брухунову заподозрили в очередной беременности от звездного супруга. В Сети появилось видео женщины, на котором она предстала с округлившимся животом. Поклонники уже начали осыпать молодую жену Евгения Петросяна поздравлениями.


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Елена Степаненко. Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 14 марта 2021, 06:13 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
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Петросенко больше нет: история любви Петросяна и Степаненко

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