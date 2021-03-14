Лед тронулся: Жена Петросяна заговорила о негативе к Степаненко

Молодая жена Евгения Петросяна высказалась о своем отношении к бывшей супруге своего избранника. Татьяна Брухунова решила не поливать грязью Елену Степаненко.

Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко в 2018 году после трех десятков лет брака. До этого зрители с восхищением следили как за семейным, так и творческим тандемом юмористов, считая их идеальной парой. Своей верной спутнице жизни Евгений Петросян предпочел молодую ассистентку Татьяну Брухунову, которая в последствии стала его женой и матерью его сына Вагана. Елена Степаненко отзывалась о сопернице нелестно, чувствуя себя обманутой и преданной. А вот Татьяна Брухунова не решалась критиковать артистку. Недавно она задумала обозначить свое отношение к Елене Степаненко в интервью.

Молодая жена Евгения Петросяна называет ситуацию с любовным треугольником, в которую она попала, словом "жизнь". Татьяна Брухунова считает глупым выражать неприятные чувства в чью-либо сторону, так как они не дойдут до адресата, но могут отрицательно повлиять на ее состояние. "Я не испытываю к Елене Григорьевне какого-то негатива, и я не имею права на это", — сообщила 32-летняя избранница юмориста.

Напомним, Татьяну Брухунову заподозрили в очередной беременности от звездного супруга. В Сети появилось видео женщины, на котором она предстала с округлившимся животом. Поклонники уже начали осыпать молодую жену Евгения Петросяна поздравлениями.