Петросенко больше нет: история любви Петросяна и Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся. Супруги, которые были вместе более 30 лет, через суд делят совместно нажитое имущество. Говорят, Елена требует с мужа более 80%, а это порядка миллиарда рублей. Dni.Ru решили напомнить, какими счастливыми когда-то были супруги.
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