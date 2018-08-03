Петросенко больше нет: история любви Петросяна и Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся. Супруги, которые были вместе более 30 лет, через суд делят совместно нажитое имущество. Говорят, Елена требует с мужа более 80%, а это порядка миллиарда рублей. Dni.Ru решили напомнить, какими счастливыми когда-то были супруги.