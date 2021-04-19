"Люблю я пошалить": Киркоров заявил о намерении жениться

Будучи членом жюри в шоу "Маска", Филипп Киркоров выразил желание жениться на участнице в маске Змеи.

Участница шоу "Маска", представляющая Змею, привлекает к себе повышенное внимание публики – этот персонаж вызывает много споров в Сети. Не остался равнодушным к Змее и сам король поп-музыки. В последнем выпуске шоу Филипп Киркоров оказался так впечатлен выступлением участницы, что даже заявил о намерении жениться.

Эпатажный артист пообещал Змее, что в следующем выпуске устроит для нее некий сюрприз, который докажет незнакомке серьезность его намерений. Коллега Киркорова по жюри – певица Валерия попыталась напомнить исполнителю, что он собирался жениться на Екатерине Варнаве, однако под маской может оказаться любая другая знаменитость. В ответ Киркоров заявил, что ему уже все равно, ведь Змея так роскошна, что он с удовольствием пригреет на своей груди еще одну. Артист многообещающе добавил, что любит пошалить.

В последнем выпуске Змея продемонстрировала роскошный номер, исполнив песню Taki Rari. Выступление очень впечатлило членов жюри, и участница в следующий этап. Снять маску в этом выпуске пришлось Носорогу – им оказался Кирилл Туриченко. При этом многие поклонники оказались не согласны с мнением жюри. В соцсетях шоу пользователи пишут, что пресмыкающееся давно пора выгнать с проекта, Носорогу же зрители искренне желали победы. Тем не менее, Змея прошла во второй полуфинал "Маски", а значит, уже в следующее воскресенье Филипп Киркоров должен будет удивить публику и выполнить свое обещание.