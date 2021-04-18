Певица Валерия заинтриговала поклонников шоу "Маска"

Популярный телевизионный проект близок концу. К обсуждению результатов шоу присоединилась и певица Валерия.

Артистка, заседающая в жюри "Маски", раскрыла некоторые важные подробности съемок. Оказалось, что телезрителей ожидает весьма непредсказуемый финал и неожиданная развязка событий.

К слову, первым высказался Филипп Киркоров. Король эстрады отметил, что лично был ошарашен произошедшим. Об этом свидетельствует его ролик в "Инстаграм". На кадрах отчетливо видно, как певец, разинув рот, истерически смеется и кричит. Похоже, что выступление одного из коллег его явно поразило.

Следующей публично отреагировала певица Валерия. Супруга музыкального продюсера добавила, что сегодняшний выпуск получился крайне эмоциональным, и зрители надолго его запомнят.

"Эмоции и наши, и участников зашкаливали. Когда посмотрите, поймете, о чем говорю", – заинтриговала поклонников артистка.

К рекламной кампании шоу подключился и его бессменный ведущий. Вячеслав Макаров уверен, что события полуфинала будут горячее нынешнего обсуждения его деталей. Напомним, на данный момент в проекте осталось всего шесть участников, остальные восемь разоблачены. Шоумен пообещал провести прямой эфир после выхода очередного выпуска и обсудить эмоции членов жюри.