Певица Валерия заинтриговала поклонников шоу "Маска"

Артистка, заседающая в жюри "Маски", раскрыла некоторые важные подробности съемок. Оказалось, что телезрителей ожидает весьма непредсказуемый финал и неожиданная развязка событий.
К слову, первым высказался Филипп Киркоров. Король эстрады отметил, что лично был ошарашен произошедшим. Об этом свидетельствует его ролик в "Инстаграм". На кадрах отчетливо видно, как певец, разинув рот, истерически смеется и кричит. Похоже, что выступление одного из коллег его явно поразило.
Следующей публично отреагировала певица Валерия. Супруга музыкального продюсера добавила, что сегодняшний выпуск получился крайне эмоциональным, и зрители надолго его запомнят.
"Эмоции и наши, и участников зашкаливали. Когда посмотрите, поймете, о чем говорю", – заинтриговала поклонников артистка.
К рекламной кампании шоу подключился и его бессменный ведущий. Вячеслав Макаров уверен, что события полуфинала будут горячее нынешнего обсуждения его деталей. Напомним, на данный момент в проекте осталось всего шесть участников, остальные восемь разоблачены. Шоумен пообещал провести прямой эфир после выхода очередного выпуска и обсудить эмоции членов жюри.
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