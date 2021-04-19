"Требуем справедливости": на шоу "Маска" назревает скандал

Зрители популярнейшего шоу "Маска" требуют вскрыть Змею, но продюсеры придерживаются другого мнения.

Шоу "Маска" сегодня является самым успешным телепроектом в мире. Прийдя в Россию, шоу просто покорило сердца зрителей и буквально лишило их покоя. Аудитория не только гадает, кто скрывается под той или иной маской, но и искренне переживает за своих любимцев. Многие считают, что судьи пристрастны, и давно пора выгнать из шоу "Маска" Змею, однако продюсеры упорно ведут этого персонажа к победе.

В инстаграм-аккаунте проекта телезрители оставляют многочисленные комментарии против Змеи, однако их, кажется, никто не слышит:

"Снимите уже маску со змеи – она уже не интересна и примитивна стала. Увы(" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Змею выгонять пора", "Жду Носорога и Кроки))) вскрывать надо Змею – ей точно не место в финале", "Лучше бы змею убрали. У нее все песни становятся однотипными(((".

Тем не менее, в прошедшем накануне выпуске шоу маску заставили снять любимца публики – Носорога, которым оказался Кирилл Туриченко. Надоевшая зрителям Змея продолжила своей участие в проекте, чем вызвала волну подозрений в несправедливом судействе. Носорогу публика искренне желала победы в шоу – Туриченко смог проявить себя в этом проекте совершенно с другой стороны и буквально влюбил в себя зрителя.

Несмотря на строжайшую секретность в отношении участников, расстроенные зрители подозревают, что под маской Змеи скрывается Светлана Лобода, победа которой выгодна продюсерам. Главным хореографом-постановщиком шоу является бывший муж певицы Андрей Царь. К тому же, зрители шоу "Маска" не раз замечали особое отношение членов жюри к пресмыкающемуся.